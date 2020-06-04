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    Ляшко збрехав? У кафе, куди під час карантину прийшов Зеленський, пояснили ситуацію

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    <span>3 червня Володимир Зеленський разом із головою свого офісу Андрієм Єрмаком, Віктором Ляшком та іншими чиновниками відвідали кафе в Хмельницькому</span> - Ляшко збрехав? У кафе, куди під час карантину прийшов Зеленський, пояснили ситуацію
    3 червня Володимир Зеленський разом із головою свого офісу Андрієм Єрмаком, Віктором Ляшком та іншими чиновниками відвідали кафе в Хмельницькому

    Представники кав’ярні запевнили, що відвідувачів у приміщення не пускають, а для президента зробили виняток

    У кафе в Хмельницькому, яке напередодні попри карантин відвідав президент Володимир Зеленський, пояснили, що пустили його, бо «є норми культури», а на вулиці йшов дощ.

    Про це повідомляє hromadske.

    «Ми не приймаємо відвідувачів, але ж це президент. Ми ж не поставимо його в порозі… Але, зрозуміло, що ви по-різному можете це собі розкрутити. Ви ж розумієте, якісь є норми культури…. Але от зайшов натовп людей, що ж вони будуть стояти?», — пояснила співрозмовниця з адміністрації закладу.

    Вона також додала, що це була «нестандартна ситуація», а «на вулиці був дощ, де вони (посадовці — ред.) мали дітися?». 

    Нагадаємо, 3 червня пресслужба президента виклала фото, на якому Володимир Зеленський разом із главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком п'ють каву в кафе. Хоча згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе й ресторани можуть працювати тільки на винос.

    У свою чергу Віктор Ляшко в коментарі журналістам сказав, що карантин вони з президентом не порушували, а лише зайшли пересвідчитися, наскільки ресторан готовий працювати за новими правила в умовах карантину.

    Сам Зеленський сказав, що готовий заплатити штраф, якщо дійсно порушив правила.

    «Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив… Мені сказали, запросили, я зайшов, усе там перевірив», – сказав він під час огляду ремонту дороги на Хмельниччині.

    Зазначимо, що сьогодні Зеленський продовжив порушувати карантин. На нараді з туроператорами президент єдиний, хто був без маски та торкався обличчя руками, попри численні застороги медиків. 

    штраф ресторан Володимир Зеленський Хмельницький президент карантин
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