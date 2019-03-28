Мігранти, які захопили танкер у Середземному морі, покинули судно у наручниках



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Міністр внутрішніх справ Італії назвав інцидент «першим піратством мігрантів у відкритому морі»

Четверо мігрантів покинули нафтовий танкер у наручниках після того, як мігранти захопили судно, яке їх врятувало, у Середземному морі, і хотіли дістатися ним до Європи.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Танкер Elhiblu прибув на Мальту у четвер вранці під конвоєм мальтійських збройних сил з понад сотнею мігрантів на борту.

Нагадаємо, танкер врятував мігрантів біля лівійського берега Середземного моря і спробував переправити їх назад до Лівії. Однак мігранти, зрозумівши, що їх повертають назад, змусили команду судна скерувати його у напрямку Європи.

Пізніше збройні сили Мальти повідомили, що повернули контроль над танкером капітану.

Кілька поліцейських фургонів були припарковані на березі в очікуванні затримання мігрантів. Стверджується, що четверо чоловіків, які були закуті в наручники, підозрюються в управлінні судном.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні назвав інцидент «першим піратством мігрантів у відкритому морі».

Нагадаємо, у вівторок Євросоюз оголосив про припинення військово-морської операції «Софія» біля берегів Лівії, організованої для боротьби з контрабандистами і порятунку біженців. Це трапилось тому, що держави-члени не домовилися про нову систему розподілу врятованих в морі мігрантів.

Продовження операції не вдалося узгодити через спротив Італії, яка заявила, що більше не буде приймати врятованих на морі мігрантів.