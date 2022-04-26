Миколаїв має проблему з водою. Мер пояснив, чому її неможливо вирішити

Поки не закінчаться бойові дії, миколаївці змушені набирати воду для власних потреб із джерел

Миколаїв продовжує проводити евакуацію жителів міста та внутрішньо переміщених осіб

Головною проблемою Миколаєва, який відбив атаку рашистів, є постачання води. Про це міський голова Олександр Сенкевич розповів у інтерв’ю «Українській правді».

«У місті є світло, газ, курсує електротранспорт. Ми також намагаємося прибирати місто», – запевнив очільник Миколаєва. Разом з тим, додав він, у місті є проблема з водою.

Причиною є те, що «труба, яка постачає воду з Херсонської області в Миколаївську, була вражена ракетою». Цю трубу неможливо відновити, доки тривають бойові дії, констатував Сенкевич.

У всьому іншому Миколаїв працює у звичному режимі. «Насправді гріх жалітися. У порівнянні з Маріуполем у нас тут Баден-Баден», – відзначив міський голова.

Щодо гуманітарної допомоги, мер попросив не присилати у місто одяг, бо люди виїжджають з міста: «Я прошу всіх їхати з міста, хто може це зробити, для того, щоб вони не стали жертвами […] обстрілів».

Евакуація із Миколаєва відбувається постійно, оскільки з Миколаєва відкриті дороги на Київ, Кривий Ріг, Кропивницький та Одесу. «Сьогодні мені розповіли, що поїхало десь 650 осіб»,в – зазначив Сенкевич.

Нагадаємо, раніше міський голова Миколаєва заявляв, що з міста виїхало близько 40% мешканців.

Але, попри це, води тим, хто залишився, все одно не вистачає. Тож люди змушені брати воду з джерел, злив та збирати дощову воду з дахів.