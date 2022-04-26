Миколаїв має проблему з водою. Мер пояснив, чому її неможливо вирішити
Миколаїв продовжує проводити евакуацію жителів міста та внутрішньо переміщених осіб
Головною проблемою Миколаєва, який відбив атаку рашистів, є постачання води. Про це міський голова Олександр Сенкевич розповів у інтерв’ю «Українській правді».
«У місті є світло, газ, курсує електротранспорт. Ми також намагаємося прибирати місто», – запевнив очільник Миколаєва. Разом з тим, додав він, у місті є проблема з водою.
Причиною є те, що «труба, яка постачає воду з Херсонської області в Миколаївську, була вражена ракетою». Цю трубу неможливо відновити, доки тривають бойові дії, констатував Сенкевич.
У всьому іншому Миколаїв працює у звичному режимі. «Насправді гріх жалітися. У порівнянні з Маріуполем у нас тут Баден-Баден», – відзначив міський голова.
Щодо гуманітарної допомоги, мер попросив не присилати у місто одяг, бо люди виїжджають з міста: «Я прошу всіх їхати з міста, хто може це зробити, для того, щоб вони не стали жертвами […] обстрілів».
Евакуація із Миколаєва відбувається постійно, оскільки з Миколаєва відкриті дороги на Київ, Кривий Ріг, Кропивницький та Одесу. «Сьогодні мені розповіли, що поїхало десь 650 осіб»,в – зазначив Сенкевич.
Нагадаємо, раніше міський голова Миколаєва заявляв, що з міста виїхало близько 40% мешканців.
Але, попри це, води тим, хто залишився, все одно не вистачає. Тож люди змушені брати воду з джерел, злив та збирати дощову воду з дахів.