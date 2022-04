Українці зробили з російської ракети гриль для барбекю: посольство США хоче купити винахід (фото)

Українці завжди славилися гарним почуттям гумору, і навіть під час війни позитив не покидає нас. Поки наші захисники «мочать» рашистів на полі бою, звичайні громадяни вже придумують корисне застосування трофеям.

Так, мережею шириться фото, як українці з частини російської ракети «Смерч» зробили гриль для барбекю і смажать там шашлики. Цей «винахід» настільки сподобався користувачам, що навіть посольство США в Україні поцікавилося, де його можна купити.

Where do we order ours? https://t.co/VrouH9z4xs