Українці зробили з російської ракети гриль для барбекю: посольство США хоче купити винахід (фото)

В Україні придумали, як використати з користю ворожі ракети

Українці зробили з частини російської ракети «Смерч» гриль для барбекю

Українці завжди славилися гарним почуттям гумору, і навіть під час війни позитив не покидає нас. Поки наші захисники «мочать» рашистів на полі бою, звичайні громадяни вже придумують корисне застосування трофеям.

Так, мережею шириться фото, як українці з частини російської ракети «Смерч» зробили гриль для барбекю і смажать там шашлики. Цей «винахід» настільки сподобався користувачам, що навіть посольство США в Україні поцікавилося, де його можна купити.

Where do we order ours? https://t.co/VrouH9z4xs — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 26, 2022

Нагадаємо, раніше у ЗСУ показали чергові трофеї, відбиті в російських окупантів. Так, наші захисники захопили в робочому стані новий танк агресора.

Відомо, що Верховна Рада звільнила від оподаткування винагороди за трофейну техніку ворога, передану Збройним силам України. Зокрема нагороди призначені для техніки, яка придатна для застосування

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