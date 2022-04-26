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    Українці зробили з російської ракети гриль для барбекю: посольство США хоче купити винахід (фото)

    В Україні придумали, як використати з користю ворожі ракети - Українці зробили з російської ракети гриль для барбекю: посольство США хоче купити винахід (фото)
    В Україні придумали, як використати з користю ворожі ракети
    фото: Business Ukraine mag / Twitter

    Українці зробили з частини російської ракети «Смерч» гриль для барбекю

    Українці завжди славилися гарним почуттям гумору, і навіть під час війни позитив не покидає нас. Поки наші захисники «мочать» рашистів на полі бою, звичайні громадяни вже придумують корисне застосування трофеям.

    Так, мережею шириться фото, як українці з частини російської ракети «Смерч» зробили гриль для барбекю і смажать там шашлики. Цей «винахід» настільки сподобався користувачам, що навіть посольство США в Україні поцікавилося, де його можна купити.

    Нагадаємо, раніше у ЗСУ показали чергові трофеї, відбиті в російських окупантів. Так, наші захисники захопили в робочому стані новий танк агресора.

    Відомо, що Верховна Рада звільнила від оподаткування винагороди за трофейну техніку ворога, передану Збройним силам України. Зокрема нагороди призначені для техніки, яка придатна для застосування

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    Теги: росія окупанти США війна Україна ракета окупація #stoprussia
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    Українці зробили з російської ракети гриль для барбекю: посольство США хоче купити винахід (фото)