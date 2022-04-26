МОЗ запустив перший в Україні медичний потяг

Разом з тим «Лікарі без кордонів» шукають українських спеціалістів, які мають змогу долучитися до роботи команди евакуаційного потягу.

Зараз є потреби у медсестрах/медбратах інтенсивної терапії, які легко пристосовуються до роботи у нових умовах та готові працювати у різних регіонах. Бажано, щоб кандидати мали досвід надання допомоги у разі травм, з догляду за пацієнтами після ортопедичних операцій та/або практичні знання в галузі інтенсивної терапії.