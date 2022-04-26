МОЗ запустив перший в Україні медичний потяг
Госпіталь на колесах має вагон інтенсивної терапії
В Україні почав курсувати евакуаційний медичний потяг. Він має кілька вагонів, зокрема й вагон інтенсивної терапії, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
«Такий транспорт дозволяє евакуювати з «гарячих» областей України хворих, поранених і травмованих громадян для подальшого спеціалізованого лікування», – йдеться в повідомленні.
Як додали у відомстві, на сьогодні спеціальними медичними потягами із зон бойових дій вже перевезли майже 300 пацієнтів разом із членами їх сімей.
Разом з тим «Лікарі без кордонів» шукають українських спеціалістів, які мають змогу долучитися до роботи команди евакуаційного потягу.
Зараз є потреби у медсестрах/медбратах інтенсивної терапії, які легко пристосовуються до роботи у нових умовах та готові працювати у різних регіонах. Бажано, щоб кандидати мали досвід надання допомоги у разі травм, з догляду за пацієнтами після ортопедичних операцій та/або практичні знання в галузі інтенсивної терапії.