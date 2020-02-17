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    Миколаївський аеропорт розпочав продаж квитків на перший рейс до Києва

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    Миколаївський аеропорт розпочав продаж квитків на перший рейс до Києва

    Долетіти до столиці можна буде вартістю від 619 гривень

    Миколаївський міжнародний аеропорт з 18 травня відкриває регулярні рейси до Києва — почався продаж квитків.

    Про це повідомив директор аеропорту Федір Барна.

    Він уточнив, що долетіти до столиці можна буде вартістю від 619 гривень.

    «Наші спільні зусилля не були марними, і ось подія, яку всі чекали! З 18 травня регулярний рейс Миколаїв-Київ», — написав Барна.

    Графік передбачає виліт літака з київського аеропорту Бориспіль о 21:00 з прибуттям у Миколаїв о 21:55. Зворотний рейс вилітатиме з Миколаєва наступного дня о 6:35 з прибуттям у Київ о 07:30.

    Миколаївський міжнародний аеропорт — цивільний міжнародний аеропорт у Миколаївській області, розташований за 13 км від Миколаєва. 23 травня 2018-го він отримав сертифікат аеродрому від Державної авіаційної служби України.

    19 листопада з аеропорту вперше після багаторічної перерви був виконаний авіарейс, а 26 грудня він здійснив перший міжнародний рейс у виконанні авіакомпанії SkyUp Airlines до Шарм-еш-Шейху.

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