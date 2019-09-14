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    Міла Куніс і Ештон Кутчер поспілкувались із Зеленським на форумі YES

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    <p>Володимир та&nbsp;Олена Зеленські, Міла Куніс і Ештон Кутчер</p> - Міла Куніс і Ештон Кутчер поспілкувались із Зеленським на форумі YES

    Володимир та Олена Зеленські, Міла Куніс і Ештон Кутчер

    Фото: Володимир Зеленський, Facebook

    Сторони мали «плідну бесіду про кіно, зокрема про розвиток української кіноіндустрії»

    Відома голлівудська акторка українського походження Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер в суботу, 14 вересня, завітали на 16-ту щорічну зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в Києві.

    Акторка, яка народилась в Чернівцях, розповіла про те, чи приїжджає інколи в Україну та чи відчуває себе українкою.

    В межах конференції актори також зустрілись з президентом Володимиром Зеленським.

    «Сьогодні зустрівся з уродженкою України Мілою Куніс та актором і продюсером Ештоном Кутчером. З усіма мали плідну бесіду про кіно, зокрема про розвиток української кіноіндустрії, а також про шляхи залучення інвестицій у неї, особливо з огляду на те, що наша країна зробила перший вагомий крок до впровадження системи rebates», — повідомив глава держави.

    До слова, на форумі YES у Києві виступили коміки зі студії «Квартал 95». Вони вперше виступали англійською мовою, а жартували зокрема про свого колишнього лідера — нині президента Володимира Зеленського.

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