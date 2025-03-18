Міноборони роз’яснило, як розпочати службу за контрактом «18-24»

Після закінчення дії контракту військовослужбовець отримує останню частину грошової винагороди, має право на оформлення пільгової іпотеки, а також право вільного виїзду за кордон

Обов’язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій

Міністерство оборони роз’яснило покроковий алгоритм залучення на військову службу за контрактом «18-24», а також інші його особливості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міноборони.

фото: Міноборони

Куди звертатися для укладання контракту?

Заяви про бажання вступити на військову службу за однорічним контрактом подаються до центрів рекрутингу або рекрутингових підрозділів військових частин в паперовій або електронній формі. В електронному вигляді заяву можна, зокрема, подавати через кабінет призовника в застосунку Резерв+ або через платформу.

Що зазначається в заяві:

персональні дані (ПІБ, дата народження тощо);

обрана військова частина;

обрана штатна посада;

інформація щодо обраного місця проходження медичного огляду;

контактні дані (номер мобільного телефону та адреса електронної пошти).

Після подачі заяви з кандидатом зв’язується представник рекрутингового центру або рекрутингового підрозділу військової частини. Рішення щодо прийняття кандидата на військову службу за контрактом приймається протягом трьох робочих днів.

У разі відмови командир надсилає кандидату відповідне повідомлення з зазначенням причини.

У разі прийняття позитивного рішення командир військової частини доводить кандидатові перелік документів, які необхідно мати для оформлення особової справи, також організовує проведення професійно-психологічного відбору, а також направляє на проходження медогляду (ВЛК).

Укладення контракту

Після визначення придатності кандидата до військової служби командир військової частини укладає з ним річний контракт.

Обов’язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком, що за сукупністю становить не менше шести місяців протягом дії контракту.

Після підписання контракту командир відповідним наказом призначає кандидата на обрану/запропоновану вакантну посаду та видає наказ про зарахування його до списків військової частини з постановкою на всі види забезпечення.

Також командир військової частини протягом трьох робочих днів має проінформувати керівника ТЦК та СП, а також роботодавця про прийняття кандидата на військову службу.

Після укладення контракту та вступу до виконання обов’язків за посадою військовослужбовцю протягом пʼяти робочих днів виплачується перша частина грошової винагороди передбачена для даного виду контрактів у розмірі 200 тис. грн.

Підготовка

Після підписання контракту рекрут направляється на проходження посиленої підготовки, яка складається з:

базової загальновійськової підготовки тривалістю 45 діб;

фахової підготовки – 14 діб;

курсу адаптації у військовій частині – 14 діб.

«Категорично забороняється направлення зазначеної категорії військовослужбовців до зони проведення воєнних (бойових) дій без повного проходження посиленої підготовки», – наголошують в Міноборони.

Служба

Після проходження підготовки та адаптації військовослужбовець починає службу в обраній частині. З цього моменту він залучається до виконання бойових (спеціальних) завдань, про що оголошується окремим наказом командира військової частини. На підставі цього наказу військовослужбовцю виплачується друга частина грошової винагороди у розмірі 300 тис. гривень.

Під час служби військовослужбовець також отримує щомісячне грошове забезпечення за посадою і додаткові виплати передбачені за безпосередню участь у бойових діях.

Після закінчення строку дії однорічного контракту і видання наказу про виключення зі списків особового складу, військовослужбовець за умови виконання усіх зобов'язань по контракту отримує останню частину грошової винагороди у розмірі 500 тис. гривень. З цього моменту у нього виникає право на оформлення пільгової іпотеки з «нульовою» ставкою, а також право вільного виїзду за кордон.

Нагадаємо, через додаток «Резерв+» вже подано десятки тисяч заявок щодо укладання річного контракту для служби в армії для добровольців віком від 18 до 24 років. У Міноборони випустили детальне роз`яснення щодо етапів розгляду заявки та підготовки до проходження служби.

До слова, перші військовослужбовці за контрактом «18-24» склали присягу. Вони служитимуть у 10-й гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс».

Також підготовка чоловіків, які долучилися на військову службу за контрактом «18-24», відбувається за трирівневою програмою, тривалість якої складає до трьох місяців.

Як відомо, добровольцям необхідно пройти військово-медичну комісію (ВЛК), при цьому вони мають пріоритет у черзі на огляд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України. У Міноборони розповіли деталі процедури медичного огляду для молоді, яка прагне вступити до лав Збройних сил.