Милованов назвав топ-5 областей за обсягом незареєстрованих земель
Тимофій Милованов: Ми брали області по кадастру і рахували за допомогою цих даних, скільки землі є незареєстрованою
Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов під час презентації «Відкрита земля» назвав топ-5 областей за обсягом незареєстрованих сільськогосподарських земель. Про це він написав у Facebook.
Тож у топ-5 областей потрапили:
1. Миколаївська - 409 000 га.
2. Одеська - 282 000 га.
3. Луганська - 270 000 га.
4. Запорізька - 265 000 га.
5. Херсонська - 263 000 га.
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«Ми брали області по кадастру і рахували за допомогою цих даних, скільки землі є незареєстрованою», — зазначив Милованов.
Раніше у Мінекономіки анонсували розробрку карти, на якій позначать самозахоплену та незареєстровану землю.
Нагадаємо, 13 листопада Верховною Радою закон про продаж землі було ухвалено у першому читанні. «За» проголосувало 240 депутатів.
14 листопада Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2195, який пропонує дозволити продаж землі на електронних аукціонах.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припускає, що референдум щодо ринку землі може відбутися раніше за 2024 рік, але не між першим і другим читаннями відповідного законопроєкту.