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    Милованов назвав топ-5 областей за обсягом незареєстрованих земель

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    Милованов назвав топ-5 областей за обсягом незареєстрованих земель

    Тимофій Милованов: Ми брали області по кадастру і рахували за допомогою цих даних, скільки землі є незареєстрованою

    Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов під час презентації «Відкрита земля» назвав топ-5 областей за обсягом незареєстрованих сільськогосподарських земель. Про це він написав у Facebook.

    Тож у топ-5 областей потрапили:

    1. Миколаївська - 409 000 га.

    2. Одеська - 282 000 га.

    3. Луганська - 270 000 га.

    4. Запорізька - 265 000 га.

    5. Херсонська - 263 000 га.

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    «Ми брали області по кадастру і рахували за допомогою цих даних, скільки землі є незареєстрованою», — зазначив Милованов.

    Раніше у Мінекономіки анонсували розробрку карти, на якій позначать самозахоплену та незареєстровану землю.

    Нагадаємо, 13 листопада Верховною Радою закон про продаж землі було ухвалено у першому читанні. «За» проголосувало 240  депутатів.

    14 листопада Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроект № 2195, який пропонує дозволити продаж землі на електронних аукціонах.

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припускає, що референдум щодо ринку землі може відбутися раніше за 2024 рік, але не між першим і другим читаннями відповідного законопроєкту.

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    міністр земля Мінекономіки Тимофій Милованов
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