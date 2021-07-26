Як на Волині вирощують ліс (відео)

В одній теплиці проростає 250 тисяч саджанців

Загальна площа земель лісового фонду Волині становить понад 600 тисяч гектарів, а лісовідновленням і доглядом за місцевими лісами займаються понад 2,5 тисячі працівників. Їхня робота розпочинається зі збору насіння, від якості якого залежить подальша доля лісових насаджень, йдеться в сюжеті телеканалу «Аверс».

Над вирощуванням лісів працюють, зокрема, у базисному розсаднику, який функціонує на території Жиричівського лісництва ДП «Ратнівське лісомисливське господарство». Він створений 35 років тому і займає 36 гектарів. Лісівники вирощують сосну, березу, дуб, ялину, тополю, інші декоративні дерева, а також кущі у 24 теплицях.

Керівник базисного розсадника Григорій Козел зазначає, що ліс відновлюється самостійно на багатих вологих ґрунтах, а от на бідних і сухих культури обов’язково потрібно висаджувати людям.

«Раніше культури ми вирощували у відкритому ґрунті, а зараз – переважно в закритому, адже так отримуємо кращий, якісніший посадковий матеріал. До того ж, вирощувати культури в теплицях економічно вигідніше. В одній теплиці нараховується майже 250 тисяч сіянців, тому двох таких теплиць для нашого лісгоспу більш ніж достатньо», – каже він.

Загалом тут вирощують понад п’ять мільйонів сіянців та саджанців основних лісоутворюючих порід. За рослинами в розсаднику доглядають дев’ятеро працівників. Базисний розсадник на Ратнівщині співпрацює з територіальною громадою, також постачає рослини підприємствам та організаціям, продає їх населенню.

«У лісі на маленьких розсадниках майстер лісу не зможе виростити саджанці і доглянути їх. Тут ми маємо поливну автоматизовану систему, теплиці закриті плівкою, яка притінює рослини та дає змогу створити парниковий ефект для кращого росту посадкового матеріалу. Тому саджанці в теплиці зростають у два-три рази більші, ніж у полі», – пояснює в. о. директора ДП «Ратнівське лісомисливське господарство» Володимир Чикор.

Насіння для посадок, своєю чергою, збирають із так званих плюсових дерев.

Провідний інженер Ратнівського лісового господарства Ігор Оніщук розповідає, що заготовити насіння – обов’язок кожного майстра лісу.

«Заготовити насіння, посадити ліс, доглянути його, виростити й охороняти – для цього ми тут і працюємо», – наголошує він.

Зібране та підготовлене до висадки насіння зберігають у ДП «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр», де працюють 13 осіб. Щороку вони заготовляють понад три тонни насіння.

Директорка селекційно-насіннєвого центру Тетяна Неводнічек додає, що жолуді з волинських дубів ростуть і в інших областях країни.

Нагадаємо, виходячи з наявних даних українського гідрометеоцентру, Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила 24-26 липня у східних, Волинській, Житомирській областях та в Криму, а 26 липня і у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаївській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Читайте також: