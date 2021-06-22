Понад 100 тисяч людей підтримали ідею залишити мільярдера Безоса у космосі

Засновник Amazon Джефф Безос 20 липня разом зі своїм братом зробить суборбітальний політ на космічному кораблі іншої своєї компанії Blue Origin

Мільярдера Джеффа Безоса закликали не повертатися з космосу на Землю

На сайті Change.org триває активний збір підписів петиціями з вимогою не допустити повернення на Землю після польоту в космос мільярдера і засновника Amazon Джеффа Безоса. Наразі петиції підписали понад 100 тисяч людей.

«Мільярдерів не повинно існувати... на Землі або в космосі, але якщо вони вирішать полетіти в космос, вони повинні залишитися там», – пишуть автори звернення, яке вже підписали понад 79 тис. осіб.

У другій петиції, яку підписали понад 21 тисяча американців, Безоса порівнюють з суперлиходієм з коміксів Лексом Лютером, ворогом Супермена.

Зазначимо, станом на 20 червня заклик до Безоса не повертатися на Землю підписало 40 тисяч осіб.

Як відомо, засновник Amazon 20 липня разом зі своїм братом Марком Безосом зробить суборбітальний політ на космічному кораблі іншої своєї компанії Blue Origin. Це буде перший політ корабля Blue Origin з людьми на борту.

Очікується, що протягом двох хвилин після запуску космічний корабель прискориться до більш ніж 3700 кілометрів на годину. Потім, через три хвилини має розпочатися невагомість. Це станеться перш ніж корабель досягне висоти близько 100 кілометрів над Землею. Для порівняння - Міжнародна космічна станція (МКС) пересувається на висоті у 400 кілометрів над поверхнею Землі. Після злету корабель знову увійде у земну атомсферу і приземлиться у пустелі Техасу. Його мають сповільнити великі парашути.

Крім мільярдера і його брата в 11-хвилинний політ відправиться переможець аукціону, який заплатив за квиток $ 28 млн.