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    Мільярдер прилетів на вертольоті у Черкаси купити ковбаси і поїсти шаурми (фото)

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    Юрій&nbsp;Косюк прилетіів на на відкриття &laquo;М'ясомаркету&raquo; - Мільярдер прилетів на вертольоті у Черкаси купити ковбаси і поїсти шаурми (фото)
    Юрій Косюк прилетіів на на відкриття «М'ясомаркету»

    Голова правління агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» Юрій Косюк поспілкувався з черкащанами і новообраним ректором університету

    Власник контрольного пакету акцій компанії та директор MHP S.A., голова правління агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» Юрій Косюк сьогодні, 25 вересня, засвітився у Черкасах. Про це повідомляє місцеве видання «Прочерк».

    «Косюк прилетів на на відкриття «М'ясомаркету», – написали у виданні. 

    Зазначається, що сам Юрій Косюк поспілкувався з черкащанами, скуштував шаурму з «кока-колою» і купив собі ковбаси.

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    Мільярдер прилетів на вертольоті у Черкаси купити ковбаси і поїсти шаурми (фото)
    Мільярдер прилетів на вертольоті у Черкаси купити ковбаси і поїсти шаурми (фото)
    Мільярдер прилетів на вертольоті у Черкаси купити ковбаси і поїсти шаурми (фото)

    «Поспілкуватися з Юрієм Косюком також приїхав новообраний ректор Черкаського національного університету Олександр Черевко, який повідомив про своє обрання і пан Косюк його привітав з перепризначенням», – йдеться у повідомленні.

    До відома, Юрій Косюк зумів в кризовий 2008 наростити обсяг виробництва компанії MHP S.A. на 30 %. На сьогодні у розпорядженні бізнесмена перебуває близько 65 % акцій компанії, решта 35 % — у вільному обігу на основному майданчику Лондонської фондової біржі. До 2011 капіталізація компанії склала близько $ 2 млрд.

    Черкаси Юрій Косюк Миронівський хлібопродукт
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