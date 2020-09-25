Мільярдер прилетів на вертольоті у Черкаси купити ковбаси і поїсти шаурми (фото)



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Юрій Косюк прилетіів на на відкриття «М'ясомаркету»

Голова правління агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» Юрій Косюк поспілкувався з черкащанами і новообраним ректором університету

Власник контрольного пакету акцій компанії та директор MHP S.A., голова правління агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» Юрій Косюк сьогодні, 25 вересня, засвітився у Черкасах. Про це повідомляє місцеве видання «Прочерк».

«Косюк прилетів на на відкриття «М'ясомаркету», – написали у виданні.

Зазначається, що сам Юрій Косюк поспілкувався з черкащанами, скуштував шаурму з «кока-колою» і купив собі ковбаси.

«Поспілкуватися з Юрієм Косюком також приїхав новообраний ректор Черкаського національного університету Олександр Черевко, який повідомив про своє обрання і пан Косюк його привітав з перепризначенням», – йдеться у повідомленні.

До відома, Юрій Косюк зумів в кризовий 2008 наростити обсяг виробництва компанії MHP S.A. на 30 %. На сьогодні у розпорядженні бізнесмена перебуває близько 65 % акцій компанії, решта 35 % — у вільному обігу на основному майданчику Лондонської фондової біржі. До 2011 капіталізація компанії склала близько $ 2 млрд.