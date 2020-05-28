Forbes Україна вперше після перезапуску склав рейтинг найбагатших українців
Перші три сходинки рейтингу зайняли Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Петро Порошенко
Журнал Forbes Україна вперше з 2016 року склав рейтинг 100 найбагатших бізнесменів країни. Сукупні статки його учасників склали $ 31,4 млрд.
Повний рейтинг наразі не опублікували, оскільки передплатники журналу ще не отримали перший номер, а на сайті видання можна лише оформити передплату.
Російський Forbes на основі матеріалів українського журналу опублікував 15 найбагатших українських бізнесменів.
На першому місці опинився гірничо-металургійний магнат Рінат Ахметов. Його статки оцінили у $2,8 млрд. У виданні зазначають, що у порівнянні з піковим 2013 роком статки Ахметова скоротилися майже у шість разів.
На другому місці опинився власник «Інтерпайп» Віктор Пінчук із $1,4 млрд.
На третьому місці — п'ятий президент Петро Порошенко так само з $1,4 млрд. У 2014 році Forbes оцінював його статки в $1,3 млрд., наступні 5 років американська версія видання не включала Порошенка у перелік мільярдерів.
До українських бізнесменів, які мають статки не менше, ніж мільярд доларів, також потрапили власники «Епіцентру» Олександр і Галина Гереги ($1,3 млрд), один зі співвласників групи «Приват» Геннадій Боголюбов ($1,2 млрд), засновник «Миронівського хлібопродукту» Юрій Косюк ($1,1 млрд), власник компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго ($1,1 млрд) та співвласник групи «Приват» Ігор Коломойський ($1 млрд).
Як повідомлялося на початку квітня цього року, американський бізнес-журнал Forbes опублікував рейтинг найбагатших людей світу. Лідируючу позицію в списку посів засновник і генеральний директор інтернет-ритейлера Amazon Джефф Безос, його статки оцінюються в $113 млрд. На другому місці опинився співзасновник Microsoft Білл Гейтс зі статком у $98 млрд. Далі йде власник модного будинку LVMH Бернар Арно і його родина, їх статки дорівнюють $76 млрд.
Нагадаємо, що до рейтингу мільярдерів Forbes потрапили й шість представників України. Це - Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Геннадій Боголюбов, Юрій Косюк, Ігор Коломойський та Костянтин Жеваго.