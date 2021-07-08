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    Мінсоцполітики повідомило, коли чекати субсидій

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    Отримувачам субсидій, які отримують кошти через пошту, виплата буде проведена до кінця поточного місяця - Мінсоцполітики повідомило, коли чекати субсидій
    Отримувачам субсидій, які отримують кошти через пошту, виплата буде проведена до кінця поточного місяця
    Фото з відкритих джерел

    Субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці – травень і червень

    Міністерство соціальної політики перерахувало 1,1 млн гривень в регіони для виплати субсидій за травень і червень. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінсоцполітики.

    «До банківських установ спрямовуються кошти в сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу», – наголошується в повідомленні.

    Зазначено, що субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці – травень і червень.

    Відзначається, що до кінця поточного тижня кошти будуть перераховані на рахунки одержувачів в банківських установах та «Укрпошті» для проведення виплат.

    Отримувачам субсидій, які отримують кошти через пошту, виплата буде проведена до кінця поточного місяця.

    Додамо, що в Україні підвищать розмір виплати на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність. Допомога від держави стане більшою від 1 січня 2022 року.

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    Теги: субсидія Міністерство соціальної політики Україна
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    Мінсоцполітики повідомило, коли чекати субсидій