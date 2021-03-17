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    Економіка та фінанси

    Пільговиків попередили про перерахунок субсидій: в уряді назвали причину

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    Пільговиків попередили про перерахунок субсидій: в уряді назвали причину

    Зменшення розміру субсидій сталося через зниження цін на природний газ для населення

    Зменшення середнього розміру субсидії для сплати комунальних послуг у лютому 2021 року пов’язане з проведенням перерахунку за січень. Це відбулося через зменшення цін на природний газ для населення заднім числом.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.

    За даними міністерства, наразі субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримує близько 3 млн домогосподарств, середній розмір субсидії становив:

    • у грудні 2020 року – 1731 гривня;
    • у січні 2021 року – 2231 гривня;
    • у лютому 2021 року – 1483 гривні.

    При розрахунку розміру субсидії для громадян, які використовують природний газ, за січень було враховано інформацію про ціну на природний газ на рівні 8,5-9 гривень за куб. метр. При цьому загальна сума нарахованих пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за січень 2021 року становила майже 7,8 млрд гривень.

    «Слід зазначити, що у лютому постачальники газу поінформували про зменшення ціни за січень, тому у лютому здійснено розрахунок розміру пільг і субсидій з урахуванням ціни на рівні 6,99 грн за куб. метр і менше, а також проведено перерахунок сум пільг та субсидій за січень 2021 року», – йдеться в повідомленні.

    Таким чином, загальна сума нарахованих пільг і субсидій за лютий становить 5,3 млрд гривень.

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    Теги: газ тарифи субсидія
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