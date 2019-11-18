Місто у смартфоні: у додатку Kyiv Smart City з'являться нові сервіси



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У додатку Kyiv Smart City з’являться оповіщення про дорожні роботи

Уже найближчим часом додаток Kyiv Smart City буде автоматично повідомляти про дорожні ремонтні роботи, а згодом, наприклад, і про відключення електроенергії у будинку. Спочатку такі сповіщення отримуватимуть усі користувачі, а незабаром тільки ті, кому ця інформація потрібна. Про це повідомили в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій.

Система нагадає, якщо термін дії купленого QR-квитка закінчується. У дні загальноміських заходів користувачам приходять повідомлення про перекриття доріг і зміну маршрутів громадського транспорту.

Розробники також запустили в додатку розділ «Афіша заходів». Для зручності створено три підрозділи: «Культурні заходи», «Відпочинок», «Освітні заходи». При ввімкненій геолокації користувачі можуть обирати події за такими параметрами, як час, популярність і місце проведення. А якщо активний киянин хоче помістити в додаток власний захід – він матиме таку можливість. Необхідно лише створити івент на ресурсі kyivmaps, який інтегрований у додаток, і в розділі «Афіша» всі користувачі програми побачать новостворений захід. У 2020 році розвиток додатку продовжиться.

«Для того, щоб помістити місто в смартфон, було створено платформу реєстрів, зокрема, реєстр мешканців, а також впроваджено десятки інформаційних систем. Наразі десятки фахівців створюють технічні рішення для впровадження нових сервісів платформи. Найближчим часом планується надати користувачам можливість записати дитину до дитячого садка, сплатити штраф за паркування, написати онлайн-петицію, зареєструвати улюбленця в реєстрі домашніх тварин, написати звернення до Контактного центру 15-51, проголосувати за проекти Громадського бюджету та розробити сервіс «Активний киянин», – повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров.

Додаток Kyiv Smart City повністю орієнтований на користувачів. Кияни можуть голосувати за послуги, які вони хочуть бачити в додатку насамперед. Лише потрібно натиснути на іконку «Хочу!» поруч із бажаною функцією, яка ще перебуває в розробці. У розділі «Зворотній зв’язок» можна поставити запитання або зателефонувати за вказаним номером. Основна місія Kyiv Smart City – зробити Київ комфортним і зручним для громадян, і саме на це спрямований подальший розвиток програми.

Київ – перше українське місто у смартфоні. Сьогодні вже понад 130 тисяч користувачів завантажили міський додаток Kyiv Smart City, щоб покращувати якість свого життя та економити час за допомогою міських цифрових сервісів.

До слова, 8 листопада у ранкову годину пік у київському метро стався масштабний збій у системі е-квитка.