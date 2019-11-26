Мінекоенерго планує обкласти податком на викиди вуглекислого газу все вуглеводневе паливо



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Оржель: На все паливо, що має в собі СО2-складову, будуть накладені відповідні податки і на вході на будь-яке підприємство, куди потрапляє це паливо, воно буде обкладатися податком

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища має намір обкласти податком на викиди вуглекислого газу все вуглеводневе паливо. Про це заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель під час презентації планів міністерства.

«Уже напрацьовано пакет законопроєктів, які передбачають реформування податку на викиди вуглекислого газу. На все паливо, що має в собі СО2-складову, будуть накладені відповідні податки і на вході на будь-яке підприємство, куди потрапляє це паливо, воно буде обкладатися податком», - сказав він.

Оржель зазначив, що ці кошти можуть бути використані тими ж підприємствами, які сплачують цей податок для того, щоб забезпечити енергоефективні заходи на своїх підприємствах і для зниження викидів вуглекислого газу, для зниження власного податку на викиди вуглекислого газу.

Нагадаємо, у грудні 2018 року Верховна Рада збільшила ставку податку за викиди вуглекислого газу в 24,4 разу з 0,41 грн/т до 10 грн/т з 1 січня 2019 року.