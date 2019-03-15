Мінфін хоче збільшити фінансування Суспільного мовника



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Бюджетну декларацію на наступні 3 роки має розробити Мінфін, проте затвердити її має Верховна Рада

Міністерство фінансів України планує збільшити обсяги фінансування Суспільного мовника. Відповідну пропозицію відобразять у проекті бюджетної декларації на наступні 3 роки, що унеможливить спекуляції з фінансуванням Суспільного.

У Мінфіні повідомляють, що відповідно до закону, обсяги фінансування Суспільного мовника мають складати 0,2% від всіх видатків державного бюджету за попередній рік. Так, наразі ця сума має складати понад 2 мільярди гривень.

«Наразі Мінфін уже розпочав підготовку проекту трирічної Бюджетної декларації, і одним з питань, яке в полі уваги відомства, є фінансова підтримка реформи суспільного мовника, інформаційна політика якого не має залежати ні від держави, ні від приватних власників, а орієнтуватись виключно на задоволення запитів та інтересів громадськості», — повідомляють у Міністерстві фінансів.

Там зазначають, що у разі закріплення обсягів фінансування Суспільного у бюджеті на наступні 3 роки, уряди у майбутньому не зможуть зменшувати його фінансування нижче передбаченої нижньої межі.

Бюджетну декларацію на наступні 3 роки має розробити Мінфін, проте затвердити її має Верховна Рада.

Зазначимо, що, згідно з законом, Суспільний мовник має отримувати 0,2% ВВП країни. У 2018 році ця цифра мала б скласти близько 1,5 мільярди гривень, але Верховна Рада виділила 776 мільйонів гривень.

25 вересня Державний Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення відключив аналогове мовлення телеканалу «UA:Перший» за борги. Тоді громадські організації закликали уряд вжити заходів для відновлення аналогового мовлення телеканалу «UA:Перший».

Нагадаємо, що закон про 3-річне бюджетне планування Рада ухвалила 6 грудня 2018 року. Тоді за нього проголосувало 238 депутатів.

Законом передбачається, що відтепер уряд буде планувати основні показники бюджетних доходів та видатків не на рік, а на 3 роки. При цьому, щороку парламент, як і раніше, голосуватиме за бюджет на наступний рік.

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