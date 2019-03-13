Україна розмістила єврооблігації на $350 мільйонів



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Відсоткова ставка за купоном становить 9,75%

Міністерство фінансів збільшило суму випуску 10-річних єврооблігацій зі строком погашення 1 листопада 2028 року та купоном 9,75% на 350 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

«Розрахунки за транзакцією відбудуться 21 березня 2019 року. Організатором випуску виступив JP Morgan», - додали у Мінфіні.

Розрахунок з інвесторами заплановано на 21 березня 2019 року.

У повідомленні від Bloomberg також зазначено, що загальний номінальний обсяг випуску становить $1,6 млрд.

Єдиним організатором випуску виступив міжнародний інвестиційний банк J.P. Morgan.

Як повідомлялося, Україна в жовтні минулого року розмістила єврооблігації на $2 млрд: випуск 5-річних єврооблігацій на $750 млн і 10-річних - на $1,25 млрд.

Прибутковість 5-річного траншу становила 9% річних, 10-річного - 9,75% річних. Початковий орієнтир дорівнював відповідно близько 9,25% річних і близько 10% річних.

Організаторами випуску євробондів України виступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і J.P. Morgan.