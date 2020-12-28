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    Мінфін оприлюднив суму для погашення і обслуговування держборгу наступного року

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    За даними Мінфіну, бюджет на 2021 рік передбачає зниження державного боргу в наступному році до 64,6% ВВП - Мінфін оприлюднив суму для погашення і обслуговування держборгу наступного року
    За даними Мінфіну, бюджет на 2021 рік передбачає зниження державного боргу в наступному році до 64,6% ВВП

    Україна наступного року витратить 468,4 млрд грн на погашення держборгу і ще 158,68 млрд грн на його обслуговування

    Україна у 2021 році витратить 468,4 млрд грн на погашення державного боргу і ще 158,68 млрд грн ─ на його обслуговування. Про це йдеться в інфографіці Міністерства фінансів у Фейсбуці.

    Україна наступного року витратить 468,4 млрд грн на погашення держборгу і ще 158,68 млрд грн на його обслуговування. З них 301,4 млрд грн - це розміщення ОВДП у національній валюті, 167,5 млрд грн - ОВДП в іноземній валюті, 110,8 млрд грн - комерційні позики, 44,9 млрд грн - позики від міжнародних фінансових організацій та 2,5 млрд грн - офіційні позики.

    За даними Мінфіну, бюджет на 2021 рік передбачає зниження державного боргу в наступному році до 64,6% ВВП.

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    Міністерство повідомило, що державні внутрішні запозичення за січень-листопад 2020 року становили 275,6 млрд грн (78,3% від плану). При цьому, платежі з погашення державного боргу сягнули 357,4 млрд грн (98,1% плану), платежі з обслуговування – 117,3 млрд грн (94,6% плану).

    Як повідомлялося, держбюджет за 11 місяців звели з дефіцитом у майже 120 млрд грн.

    Теги: борг Мінфін бюджет ВВП Україна
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