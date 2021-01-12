Мінфін продав облігацій внутрішньої державної позики майже на 9 млрд грн.

Середньозважена дохідність 6-місячних цінних паперів склала 10,73%, задоволені всі 24 заявки. Від їх продажу отримано 2,364 млрд грн

Міністерство запропонувало чотири випуски гривневих ОВДП

Міністерство фінансів на аукціонах 12 січня залучило до бюджету 8,93 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики в гривні та доларах.

Мінфін запропонував інвесторам чотири випуски гривневих ОВДП з терміном обігу шість місяців, 1, 2 та 3,5 роки та доларові папери обігом 1 рік.

Середньозважена дохідність 6-місячних цінних паперів склала 10,73%, задоволені всі 24 заявки. Від їх продажу отримано 2,364 млрд грн.

Найбільший попит був зосереджений на річних ОВДП, середньозважена дохідність яких склала 11,69%. Це дозволило задовольнити 37 з 43 заявок і залучити найбільшу суму – 4,67 млрд грн.

Також на 263 млн грн продані 2-річні облігації із середньозваженою дохідністю 11,85%, та на 270,9 млн — трирічні (12,15%).

Середньозважена дохідність доларових ОВДП склала 3,8% (+23 б.п.). Від їх продажу отримано $48,22 млн.

За підсумками аукціонів до бюджету залучено 8 млрд 927 млн 129 тис. 894,7 грн.

5 січня Мінфін залучив до бюджету 8,7 млрд грн від розміщення ОВДП у гривні.