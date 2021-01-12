Мінфін продав облігацій внутрішньої державної позики майже на 9 млрд грн.
Міністерство запропонувало чотири випуски гривневих ОВДП
Міністерство фінансів на аукціонах 12 січня залучило до бюджету 8,93 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики в гривні та доларах.
Мінфін запропонував інвесторам чотири випуски гривневих ОВДП з терміном обігу шість місяців, 1, 2 та 3,5 роки та доларові папери обігом 1 рік.
Середньозважена дохідність 6-місячних цінних паперів склала 10,73%, задоволені всі 24 заявки. Від їх продажу отримано 2,364 млрд грн.
Найбільший попит був зосереджений на річних ОВДП, середньозважена дохідність яких склала 11,69%. Це дозволило задовольнити 37 з 43 заявок і залучити найбільшу суму – 4,67 млрд грн.
Також на 263 млн грн продані 2-річні облігації із середньозваженою дохідністю 11,85%, та на 270,9 млн — трирічні (12,15%).
Середньозважена дохідність доларових ОВДП склала 3,8% (+23 б.п.). Від їх продажу отримано $48,22 млн.
За підсумками аукціонів до бюджету залучено 8 млрд 927 млн 129 тис. 894,7 грн.
5 січня Мінфін залучив до бюджету 8,7 млрд грн від розміщення ОВДП у гривні.