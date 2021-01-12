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    Економіка та фінанси

    В українців можуть забрати пенсії: хто може залишитися без виплат і чому

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    В українців можуть забрати пенсії: названі причини - В українців можуть забрати пенсії: хто може залишитися без виплат і чому
    В українців можуть забрати пенсії: названі причини

    Згідно з новими правилами, в українців зможуть забирати вже призначені виплати

    З 1 січня в Україні змінився механізм перевірки (верифікації) одержувачів виплат від держави, також це позначиться на пенсії.

    Згідно з новими правилами, в українців зможуть забирати вже призначені виплати. Про це йдеться в законі «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

    Так, повідомляється, що призначену виплату, якщо її скасували помилково, можна повернути. Пенсію можуть скасувати з наступних причин:

    • якщо є помилка у прізвищі;
    • якщо виплати отримали з фальшивими документами;
    • якщо якийсь час жили за кордоном;
    • якщо не отримували виплату 6 місяців;
    • якщо ви переселенець і змінили місце проживання.

    «Пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України», – йдеться в законі.

    У пресслужбі Міністерства соціальної політики розповідають: перевірку проводить не їхнє відомство, а після Міністерство фінансів надсилає свої рекомендації. Наприклад, скасувати стільки-то субсидій за такими-от адресами.

    «У разі наявності помилки або невідповідності в базах даних ніхто скасовувати виплату не буде. Після верифікації проходить другий етап перевірки. Якщо знайшли якесь підозра або невідповідність, цю інформацію перевіряють, зіставляють і вже тільки після це приймають рішення«, – розповідають в Мінсоцполітики.

    Будь-яке порушення рано чи пізно можуть виявити. Навіть якщо ви отримуєте весь дохід в тіні, вибіркова перевірка може вказати на ознаки наявності такого доходу. Єдиний варіант - чесно заповнити декларацію.

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    Джерело: Обозреватель

    Теги: пенсіонери гроші пенсія страхування
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