В Україні буде створено електронний реєстр географічних назв



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До реєстру будуть внесені достовірні географічні назви

Кабінет Міністрів України схвалив законопроект, яким передбачається створення електронного реєстру географічних назв, повідомляє УНН.

Метою законопроекту є удосконалення діяльності, пов’язаної зі встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.

Законопроект розроблено у зв'язку з необхідністю врегулювання діяльності зі створення та ведення Державного реєстру географічних назв в електронному вигляді, здійснення обліку та держреєстрації географічних назв, надання інформації з реєстру. Держгеокадастр визначено відповідальним за ведення реєстру.

До реєстру будуть внесені достовірні географічні назви.

На думку урядовців встановлення достовірних назв має важливе значення для ухвалення управлінських рішень.

В Україні охороняється 3 тисячі 113 географічних зазначень, більшість з яких зареєстровані на підставі Угоди про асоціацію.