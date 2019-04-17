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    В Україні буде створено електронний реєстр географічних назв

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    В Україні буде створено електронний реєстр географічних назв

    До реєстру будуть внесені достовірні географічні назви

    Кабінет Міністрів України схвалив законопроект, яким передбачається створення електронного реєстру географічних назв, повідомляє УНН.

    Метою законопроекту є удосконалення діяльності, пов’язаної зі встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.

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    Законопроект розроблено у зв'язку з необхідністю врегулювання діяльності зі створення та ведення Державного реєстру географічних назв в електронному вигляді, здійснення обліку та держреєстрації географічних назв, надання інформації з реєстру. Держгеокадастр визначено відповідальним за ведення реєстру.

    До реєстру будуть внесені достовірні географічні назви.

    На думку урядовців встановлення достовірних назв має важливе значення для ухвалення управлінських рішень.

    В Україні охороняється 3 тисячі 113 географічних зазначень, більшість з яких зареєстровані на підставі Угоди про асоціацію.

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