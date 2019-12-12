Мінфін США розширив санкції проти Ірану



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США: іранський режим використовує свою авіаційну і судноплавну промисловість для постачання зброї терористичним угрупованням

Санкції США запроваджені проти транспортної мережі, яка займалася контрабандою зброї з Ірану в Ємен

Вашингтон запровадив нові санкції проти Ірану: 11 грудня в «чорний список» США внесений громадянин Ірану Абдолхоссейн Хедрі і належні йому судноплавні компанії Khedri Jahan Darya Co і Maritime Silk Road LLC.

Крім того, під санкції потрапили компанії, пов'язані з іранським авіаперевізником Mahan Air і які базуються в ОАЕ і Гонконзі. Сама авіакомпанія опинилася в чорному списку США в 2011 році у зв'язку з підтримкою Корпусу вартових ісламської революції.

Як наголошується в заяві міністерства фінансів США, під санкції потрапила транспортна мережа, що займається контрабандою зброї масового ураження з Ірану повстанцям-хуситам в Ємені за дорученням Корпусу вартових ісламської революції, вказується на сайті.

«Іранський режим використовує свою авіаційну і судноплавну промисловість для постачання зброї терористичним і войовничим угрупованням у своєму регіоні, безпосередньо сприяючи підтриманню руйнівних гуманітарних криз у Сирії та Ємені», - заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.

Раніше міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки розширило санкції проти керівництва Ірану, запровадивши обмеження проти міністра інформації та комунікаційних технологій Джавада Азарі Джаромі через обмеження інтернету під час антиурядових протестів.

Також Держдеп США закликав Twitter, Instagram і Facebook заблокувати сторінки лідерів Ірану.

Джерело: DW