Компанії Фірташа і Ахметова працюють в Криму попри всі санкції



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Як зазначають журналісти, в багатьох країнах ЄС немає структур, які відповідають за дотримання режиму санкцій, тому й покарань як таких за їхнє порушення немає

У Криму понад п’ять років діють санкції щодо компаній. За цей період багато власників закрили бізнес чи продали його.

Проте чимало тих, хто знайшов можливість обійти санкції, написали в ТСН.

Порушення виявили журналісти розслідувань «Настоящего времени» та «Муниципального сканера». Працівники ЗМІ 6 місяців досліджували кримський бізнес і виявили докази порушень санкцій.

Серед порушників опинилися мільярдери Рінат Ахметов і Дмитро Фірташ, компанії, які перевозили «зелених чоловічків», російський бізнесмен і акціонер «Нової газети» Олександр Лебедєв, колишній міністр оборони України Павло Лебедєв. Також на півострові працюють компанії, пов'язані з німецьким авіаперевізником Lufthansa, виробником горілки Medoff, найбільшим у світі депозитарним банком Bank of New York Mellon.

Ще у минулому році заступник міністра економічного розвитку анексованого Криму Андрій Кулик розповів, що на півострові досі працюють європейські і американські компанії. Проте роблять це таємно. А з літа цього року російський уряд дозволив приховувати з державного реєстру інформацію про компанії, що перебувають під іноземними санкціями, працюють з держоборонзамовленням або мають там свої філії.

Санкції також стосуються багатьох фізичних осіб. Проте, як зазначають журналісти, в багатьох країнах ЄС немає структур, які відповідають за дотримання режиму санкцій, тому й покарань як таких за їхнє порушення немає.

За шість місяців розслідування деякі компанії таки пішли з Криму і перестали порушувати санкції. Але це не знімає з них відповідальності, зазначили фахівці із санкційного права.