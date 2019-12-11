ЄС планує завтра продовжити санкції проти Росії



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Лідери ЄС на саміті в Брюсселі 12 грудня заслухають доповідь щодо ситуації з виконанням Мінських угод

Лідери країн-членів Європейського Союзу, як очікується, продовжать економічні санкції проти Росії ще на шість місяців на саміті ЄС 12 грудня.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

«За даними європейського чиновника, очікується, що санкції проти Росії будуть продовжені на 6 місяців завтра на саміті лідерів ЄС», - написав він.

Sanctions on #Russia expected to be extended by 6 months at #Euco tomorrow according to Eu official. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 11, 2019

Як повідомлялося, лідери ЄС на саміті в Брюсселі 12 грудня заслухають доповідь щодо ситуації з виконанням Мінських угод.

Традиційно кожні пів року канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон доповідають лідерам ЄС про перебіг виконання Мінських угод, з якими пов'язані економічні санкції проти Росії.

Засідання Європейської ради відбудеться 12-13 грудня.

Востаннє ЄС продовжував економічні санкції проти Росії влітку до 31 січня 2020 року.

Раніше Йозвяк повідомляв, що лідери країн-членів Європейського Союзу у грудні найімовірніше продовжать економічні санкції проти Росії. Проте, він також припустив, що зустріч в «нормандському форматі» може стати приводом для зняття деяких санкцій Євросоюзу проти Росії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас не бачить підстав для зміни режиму санкцій Європейського союзу щодо Російської Федерації.

Також європейські міністри підтвердили намір зберігати санкції проти Росії, поки не будуть вирішені проблеми, які призвели до їх введення. Про це заявив на пресконференції за підсумками засідання Ради високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

До слова, також Росія на чотири роки була позбавлена права брати участь в найбільших міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри.

У липні 2014 року Європейський Союз запровадив економічні санкції проти Росії через анексію Криму та окупацію територій на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.

У березні 2015 року Європейська рада пов’язала дію обмежувальних заходів із невиконанням Росією мінських домовленостей. Відтоді щопівроку ЄС розглядає питання щодо продовження економічних санкцій проти РФ.