Мінфін США відзвітував про ефективність антиросійських санкцій



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Міністерство фінансів США

Доповідь нараховує 17 сторінок, присвячених різним санкційним програмам

Міністерство фінансів США надало доповідь про протидію незаконним фінансовим потокам, які мають відношення до РФ.

Про це йдеться в опублікованому документі на сайті комітету Сенату з банківської справи та міжнародних відносин

Доповідь нараховує 17 сторінок, присвячених різним санкційним програмам, які мають відношення до Росії, взаємодії США з іноземними партнерами в боротьбі з незаконними фінансовими потоками, а також діяльності американської фінансової розвідки.

У доповіді сказано, що Мінфін США розуміє спроби підірвати демократичні цінності за допомогою втручання у вибори, а також продовжуючу окупацію Криму, кібератаки, придбання розвідувальних та оборонних технологій, грубі порушення прав людини, підтримку режиму Асада у Сирії і допомогу в обхід санкцій державам-ізгоям, таким як КНДР і Іран.

У відомстві вважають, що Росія спирається на складний інструментарій, що включає державних і недержавних агентів і посередників, десятиліття досвіду проведення заходів щодо поширення свого впливу у світі, а також стратегічне керівництво президента Володимира Путіна.

Мінфін США заявив, що завдяки санкціям зловмисним гравцям стало складніше залучати, переміщати і приховувати походження незаконних грошових коштів. З 2017 року адміністрація Трампа заблокувала сотні мільйонів доларів російських активів у США.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки у вівторок, 21 серпня, ввели санкції проти двох росіян, однієї російської та однієї словацької фірми в рамках американської програми, спрямованої проти злочинної кібердіяльності.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що готовий розглянути питання про скасування антиросійських санкцій у разі, якщо керівництво РФ зробить кроки для співпраці двох країн у декількох питаннях геополітики.

Джерело: РБК-Україна