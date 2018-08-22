Мінфін США відзвітував про ефективність антиросійських санкцій
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Доповідь нараховує 17 сторінок, присвячених різним санкційним програмам
Міністерство фінансів США надало доповідь про протидію незаконним фінансовим потокам, які мають відношення до РФ.
Про це йдеться в опублікованому документі на сайті комітету Сенату з банківської справи та міжнародних відносин
Доповідь нараховує 17 сторінок, присвячених різним санкційним програмам, які мають відношення до Росії, взаємодії США з іноземними партнерами в боротьбі з незаконними фінансовими потоками, а також діяльності американської фінансової розвідки.
У доповіді сказано, що Мінфін США розуміє спроби підірвати демократичні цінності за допомогою втручання у вибори, а також продовжуючу окупацію Криму, кібератаки, придбання розвідувальних та оборонних технологій, грубі порушення прав людини, підтримку режиму Асада у Сирії і допомогу в обхід санкцій державам-ізгоям, таким як КНДР і Іран.
У відомстві вважають, що Росія спирається на складний інструментарій, що включає державних і недержавних агентів і посередників, десятиліття досвіду проведення заходів щодо поширення свого впливу у світі, а також стратегічне керівництво президента Володимира Путіна.
Мінфін США заявив, що завдяки санкціям зловмисним гравцям стало складніше залучати, переміщати і приховувати походження незаконних грошових коштів. З 2017 року адміністрація Трампа заблокувала сотні мільйонів доларів російських активів у США.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки у вівторок, 21 серпня, ввели санкції проти двох росіян, однієї російської та однієї словацької фірми в рамках американської програми, спрямованої проти злочинної кібердіяльності.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що готовий розглянути питання про скасування антиросійських санкцій у разі, якщо керівництво РФ зробить кроки для співпраці двох країн у декількох питаннях геополітики.
Джерело: РБК-Україна