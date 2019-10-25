Міністерка фінансів Маркарова могла вивести елітний будинок з банку на свою фірму, - ЗМІ



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Будинок на Подолі, який могла вивести на власну фірму міністерка фінансів Оксана Маркарова Фото: «Схеми»

Йдеться про будинок площею 4,7 тисячі квадратних метрів на вулиці Борисоглібській в історичній частині Подолу

Міністерка фінансів Оксана Маркарова могла вивести зі збанкрутілого «Актив-банку» елітний будинок в історичному центрі Києва на свою фірму за заниженою ціною.

Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми».

Ця історія починається ще за президентства Віктора Януковича. Соратники Януковича брати Андрій та Сергій Клюєв залучали кошти державного «Укрексімбанку» для розбудови власного бізнесу.

Зокрема вони залучили 38 мільйонів євро для компанії «Укрпідшипник» у 2010 році, а як заставу банк отримав будівлю на Подолі. Нерухомість належала «Актив-банку», яким також володіли Клюєви.

У 2013 році власником «Актив-банку» стало подружжя Оксани Маркарової та Данила Волинця, а вже за рік регулятор визнав фінустанову неплатоспроможною. Але перед цим банк встиг продати цю будівлю, як стверджують «Схеми», самим собі.

Йдеться про будинок площею 4,7 тисячі квадратних метрів на вулиці Борисоглібській в історичній частині Подолу.

Перед продажем для оцінки нерухомості найняли «Істерн консалтинг груп» — фірму, якою Маркарова керувала раніше. Вона оцінила будинок у 60 мільйонів гривень — вдвічі менше її заставної вартості за іпотечним договором «Укрексімбанку».

За тиждень будівлю продали фірмі «Синонім». Згідно з даними реєстру юридичних осіб, саме в той час співвласником цієї компанії була Оксана Маркарова. Паралельно цьому Маркарова та її чоловік вийшли зі складу кінцевих бенефіціарів «Актив-банку», а ще згодом майбутня міністерка вийшла і з фірми «Синонім».

Продаж будинку був би неможливим без дозволу державного «Укрексімбанку», у якого в заставі він був. Банк дозвіл надав, але поставив свої умови:

продати будівлю мають не нижче заставної вартості у майже 130 мільйонів гривень;

застава зберігається за «Укрексімбанком»;

угода про продаж обов'язково погоджується з Нацбанком.

За даними «Схем», жодна з цих умов не була виконана — Нацбанк свого дозволу не дав, а державний банк не отримав заставу і досі судиться за це право.

Попри судову тяганину, приватний нотаріус Оксана Данич позбавила «Укрексімбанк» права на нерухомість, викресливши відповідний запис з реєстру.

«Більше того, Данич може бути ще однією ниточкою, яка веде до міністерки фінансів. Адже саме її джерела «Схем» називають родинним нотаріусом Маркарової. Саме цей нотаріус засвідчував договори купівлі-продажу квартир, які належать як самій міністерці, так і дітям подружжя Маркарової і Волинця — Анні та Марії Волинець», — йдеться у матеріалі.

Нотаріус відмовилася казати, як часто зверталася Маркарова до неї, але заперечила, що дружить з міністеркою.

Також «Схеми» зазначають, що продали будинок за заниженою ціною — близько 3,5 тисячі гривень за квадратний метр, тоді як ринкові ціни на таку нерухомість стартують від 30 тисяч.

У цьому будинку розташований «Акордбанк» Данила Волинця, чоловіка Маркарової.

Міністерка заявила в коментарі журналістам: «Він, дійсно, один з акціонерів банку. І його банк орендує там приміщення. Я орендую там офіс для музею преси. Це наш зв'язок з цим приміщенням».

Також Маркарова заперечила знайомство з нотаріусом Данич і наголосила, що на момент придбання будівлі вона вже вийшла як зі складу акціонерів «Актив-банку», так і з засновників «Синоніму» — компанії-покупця.

Той факт, ще у реєстрі вона залишалася пов’язаною з цими установами, міністерка пояснила тим, що зміни в реєстр внесли пізніше.

Маркарова заявила, що знає, хто зараз є власником цієї будівлі на Подолі, але не стала розкривати імені власника.