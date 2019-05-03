Попит на купівлю будинків у Києві виріс



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За останній рік ціни на будинки в столиці практично не змінилися

З початку весни інтерес до покупки будинків в межах столиці збільшився. Про це йдеться в прес-релізі агентства нерухомості Park Lane.

«Купівельна спроможність за останні кілька років покращилася. Людей, у яких є бажання і можливість купити будинок в Києві, стало більше. До нас надходить багато заявок на підбір варіантів в різних районах міста», - каже гендиректор агентства Вікторія Барабаш.

Найпопулярніші запити серед покупців такі:

піша доступність до водойми, бажано в якій можна купатися;

недалеко від зеленої зони;

можливість дістатися на власному авто в центр протягом 30 хвилин;

район, який не планують забудовувати багатоповерховими будинками відповідно до Генплану Києва;

площа 150-300 кв. м із земельною ділянкою 6-15 соток.

Пропозиція будинків в Києві

Будинок можна купити в різних районах міста. Найбільш різноманітна пропозиція в Солом'янському (Совки), Печерському (Царське село, Звіринець), Святошинському (Нивки), Голосіївському, Дарницькому районах.

У центральних районах в основному розташовані елітні будинки, побудовані з дорогих високоякісних матеріалів, з охороною, додатковими будівлями (будиночки для гостей, охорони) з басейнами, саунами і т.д.

У Святошинському, Солом'янському районах можна знайти більш доступні за ціною об'єкти. Це можуть бути будинки старої споруди або сучасні котеджі і особняки.

Ціни

Вартість будинку в центральних районах стартує, станом на квітень 2019 року, від 1,5 тис. дол./кв. м. В інших районах - від 800 дол./кв. м.

«За останній рік ціни на будинки в столиці практично не змінилися. Присутній помірний торг - до 10-15%», - говорить Вікторія Барабаш.