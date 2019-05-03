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    Попит на купівлю будинків у Києві виріс

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    Попит на купівлю будинків у Києві виріс

    За останній рік ціни на будинки в столиці практично не змінилися

    З початку весни інтерес до покупки будинків в межах столиці збільшився. Про це йдеться в прес-релізі агентства нерухомості Park Lane.

    «Купівельна спроможність за останні кілька років покращилася. Людей, у яких є бажання і можливість купити будинок в Києві, стало більше. До нас надходить багато заявок на підбір варіантів в різних районах міста», - каже гендиректор агентства Вікторія Барабаш.

    Найпопулярніші запити серед покупців такі:

    • піша доступність до водойми, бажано в якій можна купатися;
    • недалеко від зеленої зони;
    • можливість дістатися на власному авто в центр протягом 30 хвилин;
    • район, який не планують забудовувати багатоповерховими будинками відповідно до Генплану Києва;
    • площа 150-300 кв. м із земельною ділянкою 6-15 соток.

    Пропозиція будинків в Києві

    Будинок можна купити в різних районах міста. Найбільш різноманітна пропозиція в Солом'янському (Совки), Печерському (Царське село, Звіринець), Святошинському (Нивки), Голосіївському, Дарницькому районах.

    У центральних районах в основному розташовані елітні будинки, побудовані з дорогих високоякісних матеріалів, з охороною, додатковими будівлями (будиночки для гостей, охорони) з басейнами, саунами і т.д.

    У Святошинському, Солом'янському районах можна знайти більш доступні за ціною об'єкти. Це можуть бути будинки старої споруди або сучасні котеджі і особняки.

    Ціни

    Вартість будинку в центральних районах стартує, станом на квітень 2019 року, від 1,5 тис. дол./кв. м. В інших районах - від 800 дол./кв. м.

    «За останній рік ціни на будинки в столиці практично не змінилися. Присутній помірний торг - до 10-15%», - говорить Вікторія Барабаш.

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