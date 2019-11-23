МОЗ планує запустити в Україні систему трансплантації у 2020



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Зоряна Скалецька, голова МОЗ

Серед першочергових завдань - впровадження у практику Єдиної держсистеми трансплантації

Міністерство охорони здоров'я планує запустити систему трансплантації у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що одним із ключових напрямків роботи МОЗ у наступному році стане запуск системи трансплантації.

Підкреслюється, що серед першочергових завдань цього напрямку - створення відповідної нормативно-правової бази до кінця поточного року, яка розблокує можливість побудови системи; впровадження у практику Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, де донор і реципієнт зможуть знаходити один одного.

Також передбачається промоція професії трансплант-координаторів, навчання яких вже розпочалося; запуск «перехресного донорства», коли йде обмін органами між живими донорами, які не є рідними, та можливість за життя дати згоду на донорство після смерті.

Крім того, у пріоритетах МОЗ на 2020 рік - залучення інвестицій у систему охорони здоров’я.

Раніше повідомлялося, що поліцейські Київщини перевіряють факт незаконної трансплантації людських органів в одному з приватних медичних центрів Борисполя.