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    МОЗ планує запустити в Україні систему трансплантації у 2020

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    Зоряна Скалецька, голова МОЗ - МОЗ планує запустити в Україні систему трансплантації у 2020
    Зоряна Скалецька, голова МОЗ

    Серед першочергових завдань - впровадження у практику Єдиної держсистеми трансплантації

    Міністерство охорони здоров'я планує запустити систему трансплантації у 2020 році.

    Про це повідомляє пресслужба міністерства.

    Зазначається, що одним із ключових напрямків роботи МОЗ у наступному році стане запуск системи трансплантації.

    Підкреслюється, що серед першочергових завдань цього напрямку - створення відповідної нормативно-правової бази до кінця поточного року, яка розблокує можливість побудови системи; впровадження у практику Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, де донор і реципієнт зможуть знаходити один одного.

    Також передбачається промоція професії трансплант-координаторів, навчання яких вже розпочалося; запуск «перехресного донорства», коли йде обмін органами між живими донорами, які не є рідними, та можливість за життя дати згоду на донорство після смерті.

    Крім того, у пріоритетах МОЗ на 2020 рік - залучення інвестицій у систему охорони здоров’я.

    Раніше повідомлялося, що поліцейські Київщини перевіряють факт незаконної трансплантації людських органів в одному з приватних медичних центрів Борисполя.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я Зоряна Скалецька
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