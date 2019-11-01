Скалецька звільнила всіх своїх радників



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Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька

Міністерка підписала наказ про звільнення радників 1 листопада

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька 1 листопада підписала наказ про звільнення всіх своїх радників. Про це йдеться у її повідомлення у Facebook.

Як повідомила міністр, вона вважає неприпустимим, коли «радника сприймають, як ще одного міністра».

«А його особисту думку чують, як позицію міністерства. Це неприпустимо», - написала вона.

За словами Скалецької, більшість радників МОЗ не відповідали за свої дії.

«Нажаль, як я вже зрозуміла, так історично склалось, що більшість радників в міністерстві мали якийсь особливий мандат. І при цьому ніякої відповідальності», - добавила міністр.

При цьому, Скалецька зазначила, що МОЗ продовжує працювати з експертним середовищем над вирішенням конкретних викликів і просуванням пріоритетів, але статусів «радника» більше не буде.

Зазначимо, що у команді міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької чотири нових радники з’явилися лише два тижні тому, 14 жовтня.

Також радник з комунікацій міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької Дмитро Раімов заявив, що йде зі своєї посади.

Нагадаємо, що сьогодні Скалецька назвала найгірші і найкращі області за кількістю щеплень проти дифтерії.