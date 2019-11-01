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    Здоров'я

    Скалецька звільнила всіх своїх радників

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    Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька - Скалецька звільнила всіх своїх радників
    Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька

    Міністерка підписала наказ про звільнення радників 1 листопада

    Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька 1 листопада підписала наказ про звільнення всіх своїх радників. Про це йдеться у її повідомлення у Facebook.

    Як повідомила міністр, вона вважає неприпустимим, коли «радника сприймають, як ще одного міністра».

    «А його особисту думку чують, як позицію міністерства. Це неприпустимо», - написала вона.

    За словами Скалецької, більшість радників МОЗ не відповідали за свої дії.

    «Нажаль, як я вже зрозуміла, так історично склалось, що більшість радників в міністерстві мали якийсь особливий мандат. І при цьому ніякої відповідальності», - добавила міністр.

    При цьому, Скалецька зазначила, що МОЗ продовжує працювати з експертним середовищем над вирішенням конкретних викликів і просуванням пріоритетів, але статусів «радника» більше не буде.

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    Зазначимо, що у команді міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької чотири нових радники з’явилися лише два тижні тому, 14 жовтня.

    Також радник з комунікацій міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької Дмитро Раімов заявив, що йде зі своєї посади.

    Нагадаємо, що сьогодні Скалецька назвала найгірші і найкращі області за кількістю щеплень проти дифтерії.

    Міністерство охорони здоров'я міністр радник Зоряна Скалецька
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