Стало відомо, кого можуть позбавити субсидій та змусити повернути виплати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо людина не мала право на субсидію, але користувалася нею, то гроші доведеться повернути

Міністерство соціальної політики перевіряє отримувачів субсидій

Деяким українцям можуть припинити виплати субсидій. Про це в ефірі «1+1» розповів радник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

«Будуть припинені виплати тим, хто не подав деякі документи або приховав свої певні доходи чи статки для того, щоб отримати субсидію. Йдеться про припинення виплат або повернення тих сум, які були призначені неправомірно», – розповів він.

Якщо людина не мала право на субсидію, але користувалася нею, то гроші доведеться повернути, наголосив Шамбір.

Утім, тут є виняток, каже представник Мінсоцполітики: «Щоб отримати субсидію, треба подати заяву і декларацію про свої доходи (до органів соцзахисту – ред.). Якщо помилився працівник служби, то з людини нічого не заберуть, бо помилилася не вона. Якщо ж людина не правильно подала документи, то вже справа інша. Якщо людина подає декларацію і забула про доходи – це вже не зовсім правомірна дія».

За словами Шамбіра, наразі відомство проводить додаткові перевірки. Зокрема, дані податкової служби, аби отримати інформацію про всі доходи людини.

«Минулого року ми перевірили отримувачів малозабезпечених сімей. Зараз будемо проводити більш широку перевірку тих, хто отримує субсидії», – повідомив радник міністра соцполітики.

Раніше міністр фінансів відповів, чи збирається уряд скорочувати субсидії у 2021 році.

Нагадаємо, цьогоріч у липні субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримали 2,9 мільйона громадян.