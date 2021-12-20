Як перевірити онлайн наявність та розмір субсидії: інструкція

Українці можуть самостійно перевірити, чи призначена їм субсидія

Для того, аби отримати необхідну інформацію про пільги та відшкодування на оплату комунальних послуг, не обов'язково відвідувати адміністративні установи та стояти в чергах. Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю «Фактам».

За її словами, спершу структурний підрозділ з питань соціального захисту населення має повідомити людину про те, яке рішення було прийнято за його заявою: призначена субсидія або відмовлено в ній. Повідомити про це повинні протягом трьох днів з дня прийняття рішення.

Після цього людина може, не виходячи з дому, самостійно перевірити, чи призначена їй субсидія за даними Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій.

Для цього необхідно скористатися інформацією, яку можна знайти за цим посиланням. «Пошук в реєстрі здійснюється за адресою. Можна подивитися, чи призначена субсидія, на який термін, які суми щомісячних нарахувань. Інформація оновлюється один раз на місяць – початку поточного місяця за попередній місяць», – пояснила Лазебна.

Раніше Шмигаль назвав середній розмір субсидії в опалювальний сезон.

Нагадаємо, цього року більшості домогосподарств в Україні субсидію на житлово-комунальні послуги перепризначали автоматично. Проте є й винятки.

Також Лазебна заявила, що не всі безробітні українці зможуть отримати субсидію

Нагадаємо, внаслідок верифікації близько 200 тисяч домогосподарств не пройшли перевірку та не отримали субсидії, але не втратили права на неї.

Також відомо, що субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони.

Раніше у Мінсоцполітики повідомили, що в поточному році субсидія призначається, виходячи з єдиних для всієї України соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг. Підвищені нормативи будуть діяти тільки в разі введення в регіоні червоного рівня карантину.

До слова, пенсії, субсидії та соцдопомогу можна буде оформити через «Дію».

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