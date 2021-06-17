Українцям розповіли, як оформити субсидію онлайн

Субсидію усі охочі можуть оформити з дому, дотримуючись простих правил

Українці можуть без проблем оформляти субсидії з дому, це дуже зручно в умовах пандемії коронавірусу.

Для початку потрібно зайти на сайт Міністерства соціальної політики України (https://www.msp.gov.ua/) в рубрику «Е-сервіси».

У цій рубриці слід обрати розділ «Субсидії».

Після цього користувача автоматично переведе в потрібний розділ, де потрібно заповнити форму, а саме вибрати один з трьох способів реєстрації.

На стартовій сторінці Системи надання послуги попередньої реєстрації документів про призначення житлової субсидії, заявнику пропонується вибрати один з варіантів реєстрації/входу.

У разі обрання «реєстрація або увійти з ідентифікацією електронним цифровим підписом» і «реєстрація або увійти з ідентифікацією BankID», уявлення і підписання документів відбувається виключно в електронному вигляді без необхідності особистого відвідування управління соціального захисту.

У разі обрання «реєстрація або увійти за адресою електронної пошти» зазначено, що необхідно подати документи в паперовій формі (після заповнення форми на сайті вам прийде ПДФ-версія цього видання, яку потрібно буде роздрукувати, підписати і занести в орган соціального захисту).

Після успішного входу в систему буде здійснено перехід до заповнення електронних форм:

Заяви про призначення і надання в грошовій формі (вказується відділення банку),

Декларації про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Після заповнення всіх необхідних реквізитів необхідно перевірити і підтвердити правильність внесених даних, і подати документ.

Після цього на електронну адресу прийде повідомлення з інформацією про електронний заяві на призначення житлової субсидії успішно зареєстровано, а також буде вказано його номер.

Після всього цього, при необхідності з заявником зв'яжуться співробітники Міністерства (регіонального органу), щоб узгодити додаткову інформацію або уточнити які-небудь дані.

Додамо, що Міністерство соціальної політики відновило сервісу «Система попередньої реєстрації документів для призначення житлової субсидії». Документи знову можна подати в онлайн-режимі.

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