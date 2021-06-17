  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Українцям розповіли, як оформити субсидію онлайн

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Оформити субсидію онлайн&nbsp;&ndash; справа кількох хвилин - Українцям розповіли, як оформити субсидію онлайн
    Оформити субсидію онлайн – справа кількох хвилин
    Фото з відкритих джерел

    Субсидію усі охочі можуть оформити з дому, дотримуючись простих правил

    Українці можуть без проблем оформляти субсидії з дому, це дуже зручно в умовах пандемії коронавірусу.

    Для початку потрібно зайти на сайт Міністерства соціальної політики України (https://www.msp.gov.ua/) в рубрику «Е-сервіси».

    У цій рубриці слід обрати розділ «Субсидії».

    Після цього користувача автоматично переведе в потрібний розділ, де потрібно заповнити форму, а саме вибрати один з трьох способів реєстрації.

    На стартовій сторінці Системи надання послуги попередньої реєстрації документів про призначення житлової субсидії, заявнику пропонується вибрати один з варіантів реєстрації/входу.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Українцям розповіли, як оформити субсидію онлайн
    Українцям розповіли, як оформити субсидію онлайн
    Українцям розповіли, як оформити субсидію онлайн
    Українцям розповіли, як оформити субсидію онлайн

    У разі обрання «реєстрація або увійти з ідентифікацією електронним цифровим підписом» і «реєстрація або увійти з ідентифікацією BankID», уявлення і підписання документів відбувається виключно в електронному вигляді без необхідності особистого відвідування управління соціального захисту.

    У разі обрання «реєстрація або увійти за адресою електронної пошти» зазначено, що необхідно подати документи в паперовій формі (після заповнення форми на сайті вам прийде ПДФ-версія цього видання, яку потрібно буде роздрукувати, підписати і занести в орган соціального захисту).

    Після успішного входу в систему буде здійснено перехід до заповнення електронних форм:

    • Заяви про призначення і надання в грошовій формі (вказується відділення банку),
    • Декларації про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

    Після заповнення всіх необхідних реквізитів необхідно перевірити і підтвердити правильність внесених даних, і подати документ.

    Після цього на електронну адресу прийде повідомлення з інформацією про електронний заяві на призначення житлової субсидії успішно зареєстровано, а також буде вказано його номер.

    Після всього цього, при необхідності з заявником зв'яжуться співробітники Міністерства (регіонального органу), щоб узгодити додаткову інформацію або уточнити які-небудь дані.

    Додамо, що Міністерство соціальної політики відновило сервісу «Система попередньої реєстрації документів для призначення житлової субсидії». Документи знову можна подати в онлайн-режимі.

    Читайте також:

    Теги: субсидія Міністерство соціальної політики українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українцям розповіли, як оформити субсидію онлайн