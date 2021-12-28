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    Українців змусять повернути субсидії: у кого можуть забрати тисячі гривень

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    В українців можуть забрати субсидії - Українців змусять повернути субсидії: у кого можуть забрати тисячі гривень
    В українців можуть забрати субсидії
    фото з відкритих джерел

    В тому випадку, якщо людина відмовляється добровільно повернути суму надміру отриманої субсидії, то до суду буде подано позов про примусове стягнення

    Органи, які призначають субсидії громадянам, можуть вирішити, що субсидія отримана неправомірно, і вимагати повернення грошей. Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю виданню «Факти».

    «Якщо людина отримувала субсидію неправомірно, приховала інформацію про свій дохід, то орган, який призначав допомогу, дійсно може відправити лист з вимогою повернути зайво отримані кошти. Їх необхідно повернути на небюджетні рахунки структурних підрозділів із соціального захисту населення, відкриті в Державному казначействі», – сказала вона.

    При цьому Лазебна додала, що в тому випадку, якщо людина відмовляється добровільно повернути суму надміру отриманої субсидії, то орган, який призначив субсидію, може звернутися до суду з позовом про примусове стягнення таких коштів.

    Нагадаємо, внаслідок верифікації близько 200 тисяч домогосподарств не пройшли перевірку та не отримали субсидії, але не втратили права на неї.

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    Теги: міністр субсидія населення Марина Лазебна
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    Українців змусять повернути субсидії: у кого можуть забрати тисячі гривень