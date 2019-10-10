Міністерство охорони здоров'я хоче відновити інститут головних спеціалістів



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Заступник міністра охорони здоров'я Михайло Загрійчук Фото: Укрінформ

Також в МОЗ планують відновити Вчену раду

Незабаром Міністерство охорони здоров'я збирається відновити інститут головних спеціалістів, аби мати експертні думки в різних медичних напрямках.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Михайло Загрійчук.

«Мені соромно визнати, що я як заступник міністра, який курирує лікувальний напрямок, не можу назвати, перебуваючи 1,5 місяця в міністерстві, прізвище головного фтизіатра країни. Тому що інститут головних спеціалістів був повністю знищений. Я не знаю, хто головний хірург країни, немає головного терапевта, головного кардіолога, головного інфекціоніста, головного по лікуванню ВІЛ-СНІД... Ми зараз щонайперше збираємося відновити інститут головних спеціалістів», - сказав Загрійчук.

Він пояснив, що відновлення цього інституту необхідно для отримання експертної думки в різних медичних напрямках, пише Укрінформ.

«Я очікую від цього інституту, щоб ініціативи з модернізації в лікувальному напрямку виходили з фахової спільноти... Ця інституція необхідна саме для того, щоб аналізувати стан напрямку, розробляти пропозиції для покращення того чи іншого виду медичної допомоги, впроваджувати, контролювати та найголовніше - нести відповідальність», - сказав Загрійчук.

На запитання, яку саме відповідальність несуть головні спеціалісти, він відповів: «Насамперед репутаційну».

Також заступник міністра відзначив, що в розробці нормативно-правових актів МОЗ буде керуватися експертними висновками від головних спеціалістів.

«Я не можу знати, що потрібно в країні зробити, наприклад, для кардіології. Експертна спільнота, яка буде очолюватися головними спеціалістами, буде знати, що краще, наприклад, для лікування інсульту. Прийдуть до заступника міністра, скажуть що потрібно зробити, і ми тільки після цього будемо розробляти нормативно-правові акти і впроваджувати те, що нам скажуть», - пояснив Загрійчук.

Також він повідомив, що в МОЗ планують відновити Вчену раду.

«Вчена рада МОЗ - це орган, до якого входять провідні науковці країни з тих чи інших напрямків, і вони визначають науковий пошук - не лікувальний процес, а науковий пошук. Наука у нас має розвиватися, має існувати. Ми не можемо орієнтуватися на наукові здобутки інших держав. Ми мусимо розвивати свою науку. І саме в якому напрямку розвивати хірургію, терапію, онкологію - повинна затверджувати Вчена рада, куди мають входити визнані, потужні наукові фахівці. Будь-яка наукова розробка світова не завжди в повному вигляді може бути адаптована до наших реалій. З другого боку, у нас прекрасні фахівці, і вони так само можуть внести свій доробок у наукову розробку», - розповів Загрійчук.

Заступник міністра додав, що вже дав доручення відділу кадрів підняти нормативно-правові документи, які регламентували діяльність колегії МОЗ, Вченої ради МОЗ, інституту головних спеціалістів. Він також зазначив, що модель інституту головних спеціалістів зараз розглядається, зокрема, аналізується досвід Польщі. За словами Загрійчука, планується зробити це протягом пів року.