Міністерство інформполітики попередило про загрозу мовленню на окупованих територіях



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У відомстві зазначили, що це може статися через відсутність зборів Нацради

Міністерство інформаційної політики України звертається до своїх колег з Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо проведення найближчим часом засідання Національної ради та вирішення нагальних питань щодо видачі дозволів на тимчасове мовлення за спрощеною процедурою, повідомила пресслужба міністерства.

«Через тривалу перерву в роботі Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення численні теле- та радіомовники не можуть продовжити чинні дозволи на тимчасове мовлення. В результаті, вони будуть змушені припинити свою діяльність на території Донецької, Луганської областей та на межі з тимчасово окупованим Кримом. Також заблоковано видачу нових дозволів на тимчасове мовлення, через що на вільних частотах мовить російська пропаганда», — вказано у повідомленні.

Без проведення Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення чергових засідань та схвалення відповідних рішень подолання цих проблем неможливе.

«В умовах інформаційної агресії Російської Федерації питання стабільного українського телерадіомовлення, зокрема на територіях з особливим режимом мовлення — в Донецькій, Луганській областях, а також у шести районах Херсонської області — є пріоритетом інформаційної безпеки України», — додали у пресслужбі.