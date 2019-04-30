У Стеця пояснили появу у «Борисполі» ролика з картою України без Криму «технічним збоєм»



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Мінінформполітики проводить службове розслідування

Міністерство інформаційної політики України почало службове розслідування щодо причин некоректного зображення мапи Європи у промоційному ролику, який демонструвався в аеропорту «Бориспіль». Про це йдеться у заяві МІП.

Міністерство повідомляє, що «через технічний збій в кінцевому варіанті ролику залишилася карта, яку взято з фотостоків, в якій відсутні деякі напрями - Туреччина, країни Балтії, Данія та Крим».

«Ролик було показано всього кілька разів і одразу знято з ротації. Коректна версія відео вже передана для трансляції. МІП вже почало службове розслідування щодо причин такого неприпустимого збою і всіляко сприятиме поліції у розслідуванні цього інциденту», - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 29 квітня до поліції звернувся пасажир аеропорту «Бориспіль», який повідомив, що у приміщенні транслюють відеоролик, в якому Україна відображена без АР Крим.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розповсюдження відеоролику із зображенням України без Криму.

Наразі встановлюються всі обставини події, проводяться першочергові слідчі дій. Поліцейські збирають доказову базу для оголошення підозри особам, які замовили та створили даний відеопродукт.