Міністерство внутрішніх справ без суду збирає інформацію про націоналістів, - Карась



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Фото: Михайло Глуховський, Главком

Громадські активісти погрожують поліції судом

Міністерство внутрішніх справ без суду збирає інформацію про націоналістів. Про це на пресконференції заявив лідер організації С14 Євген Карась, передає кореспондент «Главкома».

У розпорядженні громадських активістів, представників націоналістичних організацій з'явився, як вони стверджують, секретний внутрішній документ МВС з особистими даними громадських активістів/

За даними активістів, документ належить Департаменту стратегічних розслідувань, який очолює Андрій Рубель. Його активісти підозрюють у викраденні євромайданівця Юрія Вербицького, якого згодом вбили, і Ігора Луценка, якого побили.

За словами Євгена Карася, у списку людей, стосовно яких ведеться збір даних, перебувають 36 осіб, вони проживають здебільшого у трьох областях і представляють націоналістичні організації ВО Свобода, Моноліт, Білий молот, Правий сектор.

Фото: Михайло Глуховський, Главком

На думку депутата VIII скликання Ігоря Луценка, інформація, яку незаконно збирає МВС, іде на шкоду не тільки активістам-націоналістам, а і всім, хто займається громадською діяльністю.

Фото: Михайло Глуховський, Главком

Ігор Луценко нагадав, що справу викрадення і вбивства Юрія Вербицького і його побиття досі розслідують. Тобто правоохоронці не поспішають встановлювати злочинців, які нападали на патріотів, а от щодо активістів роботу ведуть. «Безкарність породжує безкарність», - резюмував він.