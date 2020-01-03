Міністр економіки порадив, як «правильно оцінити» новорічне привітання Зеленського



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Зеленський під час новорічного привітання декілька разів переходив на російську мову та заявив, що мова спілкування українців не важлива

Милованов заявив, що враження від виступу Зеленського залежало від ставлення конкретної особи до нього

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, як «правильно оцінювати» новорічне привітання президента Володимира Зеленського.

Про це він написав на своєму Facebook.

Нагадаємо, користувачі соцмереж доволі критично сприйняли новорічне звернення президента України Володимира Зеленського через питання мови та перейменування вулиць.

Зеленський під час новорічного привітання декілька разів переходив на російську мову та заявив, що мова спілкування українців не важлива.

Зеленський у новорічному привітанні також закликав українців у 2020 році перетворити єдність на національну ідею.

За словами Милованова, враження від виступу Зеленського залежало від ставлення конкретної особи до нього.

«Якщо нам подобається людина, то ми бачимо в тому, що вона робить сильне і добре. І не помічаємо слабке і погане. І навпаки, якщо нам людина байдужа або не подобається, то ми бачимо більше негативу і не помічаємо щось хороше», − сказав Милованов.

Він навів низку порад, «як правильно оцінювати виступ» Зеленського. Так, треба поставити питання собі:

1. Що було в промові?

2. Що сподобалось в промові? Що було найсильніше і чому?

3. Що не сподобалось? Що можна було зробити краще?

4. Висновок. Ваша оцінка в цілому. Рекомендація, що робити.

«Цікаво порівняти як ваша оцінка промови президента зміниться, якщо ви використаєте цей підхід», − додав Милованов.