Стала відома дата запуску газопроводу «Турецький потік»



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Втрати України становитимуть близько 500 мільйонів доларів щорічно

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що газопровід «Турецький потік» буде запущено 8 січня 2020 року.

Про це він сказав під час урочистої церемонії відкриття газопроводу між Туреччиною і Азербайджаном, пише Кореспондент.

Він зазначив, що урочисті заходи на честь запуску трубопроводу відбудуться у Стамбулі.

Раніше директор компанії Оператор ГТС України Сергій Макогон пояснив, що запуск «Турецького потоку» означає для України майже повну зупинку транзиту в південному напрямку до Туреччини. Втрати України становитимуть близько 500 мільйонів доларів щорічно.

Нагадаємо, Конгрес США може передбачити в оборонному бюджеті на 2020 рік введення санкцій проти російського газопроводу «Північний потік – 2» в Європу в обхід України.