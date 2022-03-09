  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Міністр енергетики: російські військові катують персонал Запорізької АЕС

    міністр енергетики Герман Галущенко - Міністр енергетики: російські військові катують персонал Запорізької АЕС
    міністр енергетики Герман Галущенко
    Фото: УНІАН

    Російські окупанти змусили працівників електростанції записати фейкове звернення

    Російські окупанти тримають у заручниках працівників Запорізької АЕС, вдаючись до катувань змусили їх записати фейкове звернення. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр енергетики Герман Галущенко.

    «Персонал захопленої росіянами Запорізької атомної станції піддається катуванням. Більше того, за наявною у нас інформацією, війська окупантів змусили керівництво станції записати звернення, яке планують використати в пропагандистських цілях. Пропагандистська машина Росії створить черговий фейк, який буде демонструвати своїм громадянам та міжнародній спільноті для виправдання власних злочинів», – написав чиновник.

    Міністр нагадав, що окупанти утримують працівників електростанції у заручниках чотири дні. На самій станції перебуває щонайменше 500 солдатів окупаційної армії.

    «Ми закликаємо наших міжнародних партнерів вжити всіх заходів для того, щоб заборонити ведення бойових дій довкола атомних станцій, вивести окупаційні війська з захоплених атомних об’єктів та закрити небо над Україною», – написав міністр.

    Нагадаємо, Запорізька АЕС перебуває під контролем окупантів. Вони використовують захоплені українські АЕС як воєнні бази, заявив керівник «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

    Теги: окупанти війна АЕС Запорізька область Герман Галущенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Міністр енергетики: російські військові катують персонал Запорізької АЕС