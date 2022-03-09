Міністр енергетики: російські військові катують персонал Запорізької АЕС

Російські окупанти змусили працівників електростанції записати фейкове звернення

Російські окупанти тримають у заручниках працівників Запорізької АЕС, вдаючись до катувань змусили їх записати фейкове звернення. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр енергетики Герман Галущенко.

«Персонал захопленої росіянами Запорізької атомної станції піддається катуванням. Більше того, за наявною у нас інформацією, війська окупантів змусили керівництво станції записати звернення, яке планують використати в пропагандистських цілях. Пропагандистська машина Росії створить черговий фейк, який буде демонструвати своїм громадянам та міжнародній спільноті для виправдання власних злочинів», – написав чиновник.

Міністр нагадав, що окупанти утримують працівників електростанції у заручниках чотири дні. На самій станції перебуває щонайменше 500 солдатів окупаційної армії.

«Ми закликаємо наших міжнародних партнерів вжити всіх заходів для того, щоб заборонити ведення бойових дій довкола атомних станцій, вивести окупаційні війська з захоплених атомних об’єктів та закрити небо над Україною», – написав міністр.

Нагадаємо, Запорізька АЕС перебуває під контролем окупантів. Вони використовують захоплені українські АЕС як воєнні бази, заявив керівник «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.