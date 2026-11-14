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Коли метро повернеться на Південний міст: міністр Калашник назвав терміни

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Коли метро повернеться на Південний міст: міністр Калашник назвав терміни
Російська атака 27 жовтня пошкодила кілька важливих елементів мостової споруди
фото: Big Kyiv

Ремонт шляхопроводу залежатиме від відсутності нових атак РФ

Відновлення руху поїздів метро через Південний міст у Києві може зайняти два-три місяці. Такий прогноз залежить від того, чи не завдасть Росія нових ударів по мостах столиці. Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник на закритій зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

За словами міністра, зазначений термін визначили на підставі експертного висновку Національного інституту розвитку інфраструктури. Фахівці оцінили обсяг необхідних робіт для відновлення пошкодженої частини мосту та інфраструктури метрополітену.

Микола Калашник наголосив, що прогнозований термін безпосередньо залежить від безпекової ситуації. Якщо Південний міст не зазнаватиме нових атак, ремонтні роботи можуть завершити протягом двох-трьох місяців.

Оскільки Південний міст перебуває у комунальній власності, фінансувати його відновлення планують із міського бюджету Києва.

Удар РФ по Південному мосту

Російська атака 27 жовтня пошкодила кілька важливих елементів мостової споруди. За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, постраждали:

  • залізобетонна прогонова будова мосту;

  • автомобільні проїзди;

  • конструкції метрополітену;

  • інженерні комунікації.

Після удару фахівці розпочали першочергові ремонтні роботи та обстеження пошкоджених конструкцій. Науково-дослідні установи проводили динамічні випробування, геодезичний контроль деформацій і перевірні розрахунки, щоб визначити міцність та безпечність споруди.

Коли метро повернеться на Південний міст: міністр Калашник назвав терміни фото 1
фото: Юлія Бойко / Facebook

Раніше міська влада повідомляла, що частину інфраструктури метрополітену вдалося відновити. Поїзди на лівобережній ділянці зеленої лінії знову почали курсувати між станціями «Осокорки» та «Червоний Хутір». Однак рух через сам Південний міст залишається призупиненим.

Наразі зелена лінія працює окремими ділянками:

  • від станції «Сирець» до станції «Видубичі»;

  • від станції «Осокорки» до станції «Червоний Хутір».

Про точні терміни повернення поїздів на наземну ділянку через Південний міст метрополітен раніше не повідомляв.

Нагадаємо, 27 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок удару пошкоджень зазнав Південний міст, через що столична влада запровадила обмеження руху транспорту та поїздів метрополітену. 

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Теги: Київ місто метро

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