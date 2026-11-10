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Коли поїзди знову поїдуть через Південний міст: відповідь метрополітену

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Коли поїзди знову поїдуть через Південний міст: відповідь метрополітену
«Синя» та «зелена» лінії метро працюють у звичайному режимі
фото: glavcom.ua

Під час повітряної тривоги всі підземні станції столичного метро продовжують цілодобово працювати у режимі укриття

У столиці рух поїздів метрополітену «зеленою» лінією через Південний міст залишається тимчасово призупинений. Обмеження спричинені пошкодженням інфраструктури, якого підземка зазнала під час масованого обстрілу Києва в ніч на 27 жовтня. Про це у коментарі «Главкому» повідомили на «Гарячій лінії метрополітену».

Наразі точної дати відновлення повноцінного руху поїздів між станціями «Видубичі» та «Осокорки» немає. У метрополітені пообіцяли, що про повернення «зеленої» лінії до звичайного режиму роботи пасажирам повідомлять додатково.

Сьогодні поїзди курсують двома окремими ділянками:

  • від станції «Сирець» до станції «Видубичі»;
  • від станції «Осокорки» до станції «Червоний Хутір».

Також у метрополітені нагадують, що під час оголошення повітряної тривоги всі підземні станції столичної підземки продовжують цілодобово працювати у режимі укриття.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради доручив прем'єр-міністру представити програму безкоштовного наземного транспорту та сформувати резерв автобусів для Києва на випадок перебоїв у роботі метро чи проблем із мостами через Дніпро. Мер столиці Віталій Кличко відреагував на доручення президента Володимира Зеленського уряду підготувати програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті Києва та сформувати додатковий резерв автобусів. Кличко наголосив, що ключовою перешкодою для виведення додаткової техніки на лінії є не брак автобусів, а гостра нестача водіїв через відсутність бронювання. 

Громадська ініціатива «Голка» запустила інструмент «Перезарядити країну тобі під силу. Київрада».

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Теги: Київ столиця метро

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