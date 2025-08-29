Головна Новини
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні

Максим Бурич
Максим Бурич
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Міністр оборони Бельгії наголосив, що для укладення мирної угоди потрібно посилити санкції проти Росії
Міністр оборони Бельгії  Франкен заявив, що «для Бельгії можливо все»

Бельгія може розглянути можливість розміщення своїх військових в Україні, коли для цього будуть виконані відповідні умови. Таку заяву зробив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Копенгагені. Водночас він висловив скептицизм щодо швидкого досягнення миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра.

Міністр підтвердив, що Бельгія продовжує надавати підтримку Україні. Цього тижня уряд країни ухвалив рішення про виділення додаткових 100 млн євро в пакеті PURL. Крім того, Бельгія якнайшвидше доставить літаки F-16 та продовжить допомогу в багатьох сферах, зокрема на морі та в повітрі, в рамках «Коаліції охочих».

Щодо розгортання бельгійських військових, Франкен заявив, що «для Бельгії можливо все». Однак він назвав необхідною умовою для такого кроку припинення вогню, хоча особисто ставиться скептично до його швидкого досягнення. Він також наголосив, що для укладення мирної угоди потрібно посилити санкції проти Росії.

Водночас, міністр виступив проти відправки бельгійських інструкторів для навчання українських військових на території України, оскільки вважає ризик для їхньої безпеки «занадто високим на даний момент».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступили проти конфіскації заморожених російських активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

На думку Барта Де Вевера, заморожені російські кошти найкраще залишити в бельгійському банку Euroclear до завершення мирних переговорів між Росією та Україною.

війна

