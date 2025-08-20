Головна Гроші Бізнес
Україна увійшла до трійки найбільших експортерів меду в світі

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Україна увійшла до трійки найбільших експортерів меду в світі
Україна увійшла до трійки найбільших експортерів меду
фото: glavcom.ua

 Найбільше меду в Україні купила Німеччина, США та Польща

У 2024 році Україна посіла третє місце за обсягами експорту меду серед традиційних світових лідерів. Країна поставила 85,8 тис. тонн продукту, повідомляє «Главком» з посиланням на Український клуб аграрного бізнесу.

Україна зайняла третє місце в світі по експорту меду
Україна зайняла третє місце в світі по експорту меду
фото: Український клуб аграрного бізнесу

Загалом топ-5 найбільших експортерів меду у 2024 році такий:

  • Китай – 169,6 тис. т;
  • Індія – 94,8 тис. т;
  • Україна – 85,8 тис. т;
  • Аргентина – 78,1 тис. т;
  • В’єтнам – 48,2 тис. т.

Мед став одним із небагатьох українських аграрних продуктів, який не постраждав від блокади морських портів, оскільки головні покупці – країни Європи. Ще кілька років тому безмитні квоти на експорт меду до ЄС вичерпувалися за лічені дні після початку року, іноді навіть 4 січня. Після скасування мит українські виробники отримали більш вигідні умови.

У 2024 році найбільшими покупцями українського меду стали:

  • Німеччина – 18,9 тис. т;
  • США – 12,1 тис. т;
  • Польща – 9,7 тис. т;
  • Франція – 9,6 тис. т;
  • Бельгія – 7,1 тис. т.

Крім того, український мед експортували до Туреччини, Великої Британії, Японії, Швейцарії, Канади, Катару, Йорданії та інших країн.

У 2025 році в ЄС знову запровадили квоти, що ускладнює експорт. Хоча вони більші за попередні, все ж не покривають усього потенціалу України. Водночас ці умови дозволяють українським виробникам зберігати конкурентоспроможність на європейському ринку, який залишається головним напрямком збуту.

Додамо, що для українських пасічників 2025 рік став найважчим за останнє десятиліття. Річ в тім, що виробництво меду скоротилося на третину порівняно з 2024 роком, а ціни на продукт зросли на 50% і більше.

Варто нагадати, що пасічники анонсували дефіцит меду ще в червні поточного року. З США та Європи надходять ще гірші новини: втрати, отруєння бджіл та погодні аномалії також впливають на кількість та ціну меду.

