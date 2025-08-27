Головна Світ Економіка
Німеччина та Бельгія виступили проти конфіскації російських активів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Очільники німецького та бельгійського урядів вважають, що заморожені кошти потрібно залишити в банку Euroclear
фото: Reuters

Раніше повідомлялося, що Росія має відшкодувати Україні 500 млрд євро, перш ніж отримає доступ до заморожених активів

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступили проти конфіскації заморожених російських активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

На думку Барта Де Вевера, заморожені російські кошти найкраще залишити в бельгійському банку Euroclear до завершення мирних переговорів між Росією та Україною. «Я знаю, що є уряди, які намагаються конфіскувати ці гроші. Але я хотів би попередити, що з юридичного погляду це не так просто», – каже він.

За словами Мерца, спроби отримати доступ до активів російського Центробанку можуть позначитися на фінансових ринках. Під час пресконференції Мерц зазначив, що поділяє позицію свого бельгійського колеги – особливо з огляду на те, що депозитарій Euroclear розташовується на території Бельгії й країна має нести державну відповідальність, якщо доступ до коштів буде отримано незаконно.

Нагадаємо, Європейський Союз розробив схему переведення майже 200 млрд євро заморожених російських активів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear, у більш ризикований інвестиційний фонд з вищими відсотками.

План європейських партнерів передбачає збільшення прибутку, аби допомогти українській економіці втриматися на плаву на тлі погроз президента США Дональда Трампа припинити фінансування. Водночас дії блоку не передбачають конфіскацію російських активів, бо деякі країни-члени ЄС виступають проти цього через юридичні ризики.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз може використовувати заморожені російські активи, щоб подолати фінансові прогалини у забезпеченні сталого функціонування України у 2026-2027 роках.

До слова, Російська Федерація може погодитися на використання $300 млрд заморожених активів для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частина коштів пішла на відновлення окупованих Росією територій.

Теги: Фрідріх Мерц Німеччина Бельгія санкції росія

