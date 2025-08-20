Головна Країна Події в Україні
Рада збільшила видатки держбюджету, Сметанін очолив «Укроборонпром». Головне за 20 серпня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Рада збільшила видатки держбюджету, Сметанін очолив «Укроборонпром». Головне за 20 серпня
фото: Верховна Рада

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 13439-3, яким внесла зміни до держбюджету на 40 млрд грн

Рада збільшила видатки держбюджету на 40 млрд грн, Сметанін вдруге став очільником «Укроборонпрому», Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи. «Главком» склав добірку новин 20 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади постпреда України при Раді Європи Бориса Тарасюка та призначив нового дипломата.  Замість Тарасюка на посадку постпреда України при Раді Європи було призначено Миколу Точицького.

Микола Точицький – український дипломат та політик. Він був міністром культури та інформаційної політики, заступником керівника ОП та заступником Міністра закордонних справ. Також він обіймав посади посла у Бельгії, представника України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

Сметанін вдруге став очільником «Укроборонпрому»

За результатами конкурсу на посаду генерального директора акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» призначено нового керівника – Германа Сметаніна, який до цього був виконувачем обов’язків. 

Пошук, відбір та оцінку кандидатів, яких було 14, проводила міжнародна компанія Odgers Berndtson. Вона спеціалізується на доборі керівників найвищого рівня та має низку успішних кейсів у провідних українських та іноземних бізнесів. Рішення про призначення нового генерального директора було ухвалено після фінальних співбесід з кандидатурами, які потрапили у шорт-лист за результатами попереднього відбору.

Апеляція Вищого антикорупційного суду залишила Крупу під вартою

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії запобіжного заходу екскерівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 56 млн грн застави.

Судді залишили без задоволення апеляційну скаргу захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Рада збільшила видатки держбюджету на 40 млрд грн

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 13439-3, яким внесла зміни до держбюджету на 40 млрд грн. Він стосується переважно невійськових видатків. Серед основних статей, на які пропонується збільшити видатки:

  • 25,5 млрд грн – поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки), з них 8 млрд грн можуть спрямувати «Укрзалізниці»;
  • 4,3 млрд грн для Мінцифри (1,4 млрд грн підуть на закупівлю спеціальної техніки, дронів та обладнання, а ще 2,8 млрд грн – на гранти на розвиток виробництва у сфері defense tech);
  • 4,6 млрд грн – харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5-11 класів на прифронтових територіях;
  • 3,2 млрд грн – закупівля лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією тощо;
  • 1,5 млрд грн – субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей;
  • 1,2 млрд грн – підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами).

Окремо передбачено рішення для підтримки ВПО. Зокрема, 1 млрд грн перерозподілили на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання ВПО. Також передбачена можливість використання органами місцевого самоврядування вільних залишків коштів на рахунках для придбання житла або надання кредитів на житло для ВПО.

Міносвіти назвало дати початку та кінця навчально року 2025/2026

Уряд ухвалив постанову, яка визначає дату початку та закінчення навчального року в закладах загальної середньої освіти України. У документі зазначено, що 2025/2026 навчальний рік триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року.

30 червня – це гранична дата завершення навчального року, водночас структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул, визначає педагогічна рада закладу освіти. Дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти.

