У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining

Реліз
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
United by Mining – це більше, ніж галузевий форум
фото: neiau.com.ua

United by mining – форум, що формує нову ресурсну геополітику

24 вересня 2025 року у Києві відбудеться перший щорічний міжнародний форум United by Mining – подія, що об’єднає представників влади, бізнесу, міжнародних організацій та інвесторів для обговорення майбутнього української ресурсної економіки. 

Організатором заходу виступає Національна асоціація добувної промисловості України за підтримки Комерційного департаменту Посольства США в Україні.

На тлі підписаних угод між Україною, США та ЄС у сфері стратегічної сировини та спільної розробки родовищ, форум стане ключовою подією для запуску нових проєктів, презентації інвестиційних можливостей і формування довгострокових партнерств у добувній, енергетичній, будівельній та металургійній галузях.

United by Mining – це більше, ніж галузевий форум. Це майданчик для формування нової моделі ресурсної співпраці, де Україна – не тільки сировинна держава, а партнер, який має потенціал формувати правила гри на світовому ринку.

Місія форуму – створити сучасну модель партнерства між Україною та світом у сфері природних ресурсів, засновану на довірі, сталості та спільній відповідальності за майбутнє.

Ключова мета форуму:

Створити відкритий майданчик для діалогу між владою, бізнесом, інвесторами та міжнародними партнерами з метою:

  • Переосмислення підходів до розвитку ресурсного потенціалу України;
  • Модернізації добувної індустрії з фокусом на інновації та сталість;
  • Залучення стратегічних інвесторів та довгострокового капіталу;
  • Вдосконалення регуляторного середовища для індустріального прориву.

Форум стане точкою входу для глобального капіталу у критично важливі сектори: літій, титан, золото, кобальт, графіт, вольфрам, марганець, рідкісноземельні мінерали, сталь, цемент, природний газ, нафта та інше.

Програма форуму охоплює чотири ключові теми:

  1. Стратегічний потенціал України: запуск Фонду відбудови та роль у світовому ланцюгу постачання.
  2. Стала відбудова України в контексті євроінтеграції.
  3. Міжнародне партнерство: механізми та успішні кейси України в секторі критичних мінералів.
  4. Синергія видобувної та переробної промисловості для забезпечення обороноздатності України.

На форум запрошені високе політичне керівництво України та країн-партнерів, керівники провідних українських і міжнародних компаній:

  • Олег Бондаренко – Голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування;
  • Олег Гоцинець – Голова Державної служби геології та надр України;
  • Єгор Перелигін – Профільний заступник міністра;
  • Ентоні Поллак – Радник з інвестицій Корпорації Фінансування Розвитку США (DFC);
  • Андрій Бродський – Генеральний директор та співвласник ТОВ ВКФ «Велта»;
  • Сергій Пилипенко – Генеральний директор та власник ПБГ «Ковальська»;
  • Емре Караахметоглу – Генеральний координатор Onur Group в Україні;
  • Сергій Войцеховський – Член ради директорів BGV Group Management;
  • Олександр Сьомак – СЕО ТОВ «Головинський карʼєр»;
  • Олександр Водовіз – Голова офісу CEO Групи «Метінвест»;
  • Денис Альошин – Директор зі стратегічного розвитку ТОВ «УкрЛітійВидобування»;
  • Рішад Алієв – Перший заступник генерального директора UMCC Titanium / Керівник напрямку взаємодії з інвесторами Neqsol Holdings;
  • Юрій Химич – Генеральний директор Біланівського ГЗК групи Ferrexpo;
  • Павло Комарицький –  Генеральний директор Black Iron в Україні;
  • Сергій Устенко – Генеральний директор та власник «Карпатська Джерельна»;
  • + 20 спікерів (Спікери оновлюються).

Реєструйтеся та долучайтеся, аби мати можливість поспілкуватися з лідерами галузі особисто, отримати відповіді на питання, знайти нові знайомства, які можуть перерости у ваші вигідні контракти. Також будуть заплановані ексклюзивні екскурсії на добувні підприємства (за умови попередньої домовленості).

Умови участі:

  • Форум проходитиме виключно в офлайн-форматі, з дотриманням міжнародних стандартів безпеки публічних заходів.
  • Місце проведення буде повідомлено персонально зареєстрованим учасникам за 48 годин до події.
  • Попередня реєстрація обов’язкова, кількість місць обмежена.

Усі запити щодо участі, квитків, акредитації ЗМІ та партнерства – шляхом заповнення попередньої заявки за посиланням.

Вартість участі для одного представника:

  • до 23 серпня – 15 000 грн (early bird);
  • після 23 серпня – 20 000 грн.

Приєднуйтесь. Україна відкриває надра – не лише геологічно, а стратегічно.

Переконайтесь, що ваша візитка з вами – перші враження й нові знайомства на заході можуть стати початком стратегічних партнерств.

29 серпня, 10:15
