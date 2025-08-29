У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining

У Києві пройде перший міжнародний форум United by MiningРеліз
United by mining – форум, що формує нову ресурсну геополітику
24 вересня 2025 року у Києві відбудеться перший щорічний міжнародний форум United by Mining – подія, що об’єднає представників влади, бізнесу, міжнародних організацій та інвесторів для обговорення майбутнього української ресурсної економіки.
Організатором заходу виступає Національна асоціація добувної промисловості України за підтримки Комерційного департаменту Посольства США в Україні.
На тлі підписаних угод між Україною, США та ЄС у сфері стратегічної сировини та спільної розробки родовищ, форум стане ключовою подією для запуску нових проєктів, презентації інвестиційних можливостей і формування довгострокових партнерств у добувній, енергетичній, будівельній та металургійній галузях.
United by Mining – це більше, ніж галузевий форум. Це майданчик для формування нової моделі ресурсної співпраці, де Україна – не тільки сировинна держава, а партнер, який має потенціал формувати правила гри на світовому ринку.
Місія форуму – створити сучасну модель партнерства між Україною та світом у сфері природних ресурсів, засновану на довірі, сталості та спільній відповідальності за майбутнє.
Ключова мета форуму:
Створити відкритий майданчик для діалогу між владою, бізнесом, інвесторами та міжнародними партнерами з метою:
- Переосмислення підходів до розвитку ресурсного потенціалу України;
- Модернізації добувної індустрії з фокусом на інновації та сталість;
- Залучення стратегічних інвесторів та довгострокового капіталу;
- Вдосконалення регуляторного середовища для індустріального прориву.
Форум стане точкою входу для глобального капіталу у критично важливі сектори: літій, титан, золото, кобальт, графіт, вольфрам, марганець, рідкісноземельні мінерали, сталь, цемент, природний газ, нафта та інше.
Програма форуму охоплює чотири ключові теми:
- Стратегічний потенціал України: запуск Фонду відбудови та роль у світовому ланцюгу постачання.
- Стала відбудова України в контексті євроінтеграції.
- Міжнародне партнерство: механізми та успішні кейси України в секторі критичних мінералів.
- Синергія видобувної та переробної промисловості для забезпечення обороноздатності України.
На форум запрошені високе політичне керівництво України та країн-партнерів, керівники провідних українських і міжнародних компаній:
- Олег Бондаренко – Голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування;
- Олег Гоцинець – Голова Державної служби геології та надр України;
- Єгор Перелигін – Профільний заступник міністра;
- Ентоні Поллак – Радник з інвестицій Корпорації Фінансування Розвитку США (DFC);
- Андрій Бродський – Генеральний директор та співвласник ТОВ ВКФ «Велта»;
- Сергій Пилипенко – Генеральний директор та власник ПБГ «Ковальська»;
- Емре Караахметоглу – Генеральний координатор Onur Group в Україні;
- Сергій Войцеховський – Член ради директорів BGV Group Management;
- Олександр Сьомак – СЕО ТОВ «Головинський карʼєр»;
- Олександр Водовіз – Голова офісу CEO Групи «Метінвест»;
- Денис Альошин – Директор зі стратегічного розвитку ТОВ «УкрЛітійВидобування»;
- Рішад Алієв – Перший заступник генерального директора UMCC Titanium / Керівник напрямку взаємодії з інвесторами Neqsol Holdings;
- Юрій Химич – Генеральний директор Біланівського ГЗК групи Ferrexpo;
- Павло Комарицький – Генеральний директор Black Iron в Україні;
- Сергій Устенко – Генеральний директор та власник «Карпатська Джерельна»;
- + 20 спікерів (Спікери оновлюються).
Реєструйтеся та долучайтеся, аби мати можливість поспілкуватися з лідерами галузі особисто, отримати відповіді на питання, знайти нові знайомства, які можуть перерости у ваші вигідні контракти. Також будуть заплановані ексклюзивні екскурсії на добувні підприємства (за умови попередньої домовленості).
Умови участі:
- Форум проходитиме виключно в офлайн-форматі, з дотриманням міжнародних стандартів безпеки публічних заходів.
- Місце проведення буде повідомлено персонально зареєстрованим учасникам за 48 годин до події.
- Попередня реєстрація обов’язкова, кількість місць обмежена.
Усі запити щодо участі, квитків, акредитації ЗМІ та партнерства – шляхом заповнення попередньої заявки за посиланням.
Вартість участі для одного представника:
- до 23 серпня – 15 000 грн (early bird);
- після 23 серпня – 20 000 грн.
Приєднуйтесь. Україна відкриває надра – не лише геологічно, а стратегічно.
Переконайтесь, що ваша візитка з вами – перші враження й нові знайомства на заході можуть стати початком стратегічних партнерств.
