Бельгія заявила про готовність долучитися до миротворчої місії в Україні, але є умова

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Максим Прево зробив заяву про миротворчу місію в Україні
Голова МЗС Бельгії: Ми готові долучитися до таких миротворчих сил, коли це буде необхідно

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево після зустрічі з міністрами країн Бенелюксу в Одесі заявив, що його країна готова відправити свої війська в Україну в рамках миротворчої місії після закінчення війни з РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Ми-Україна».

За словами міністра, коли буде прийнято рішення про припинення вогню в Україні, Бельгія готова взяти участь у міжнародних силах із відповідним міжнародним мандатом.

«Я тоді обговорю це з урядом і особливо з моїм колегою, міністром оборони, щоб визначити, який саме військовий внесок ми можемо надати. Але ми готові долучитися до таких миротворчих сил, коли це буде необхідно», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, президент США заявив, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть відправити в Україну війська для забезпечення миру. Американські військові, за його словами, не будуть присутні на території України. Повідомлялося, що США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України.

Як повідомлялося, «коаліція рішучих» активно готує відправлення сил стримування в Україну – плани майже завершені й готові до реалізації після досягнення перемир'я. Зокрема, Естонія готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти в межах «коаліції рішучих». 

До слова, Російська Федерація нібито згодна на гарантії безпеки для України. Водночас Москва не погодиться з тим, щоб колективні гарантії безпеки ухвалювалися без її участі.

Теги: війна Бельгія миротворці

